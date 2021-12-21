Портал «Госуслуги» пополнится сотней новых сервисов

В наступающем 2022-м на «Госуслугах» появится более ста региональных услуг, которые раньше были недоступны. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.



"Речь идет о некоторых пособиях на детей, о проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций и ряде других услуг, в том числе регистрации прав на недвижимость. Это удобно. Тем, кто купил дачу или участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать для этого в другой иногда город, — отметил премьер-министр в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. — Субъекты Российской Федерации смогут разместить на едином портале и дополнительные услуги, например по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на социальное обслуживание, предоставлению бесплатного жилья».



Прежде воспользоваться сервисами, которые сейчас переводят на «Госуслуги», можно было на региональных порталах или сайтах органов власти. Однако некоторые услуги ранее и вовсе не предоставлялись в электронной форме.



