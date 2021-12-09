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Шопинг с возвратом: сколько онлайн-товаров новосибирцы вернули в 2021 году?

По сравнению с 2020-м, возвраты интернет-заказов участились в 3,5 раза.

Жители Новосибирской области стали в 3,5 раза чаще возвращать товары в интернет-магазины. Об этом сообщила руководитель пресс-службы АО «Почта России» в Новосибирске Галина Гордеенко.

За десять месяцев текущего года новосибирцы вернули более 11,7 тысячи товаров. За аналогичный период времени 2020-го к продавцу отправили лишь около 3,3 тысячи покупок. К слову, тогда пик возвратов пришелся на декабрь, в 2021 году – на июль.

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