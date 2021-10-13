На высокой скорости. Новосибирские села подключат к 4G

На портале «Госуслуги» запустили раздел для голосования за населенные пункты, которые подключат к высокоскоростному интернету в следующем году. На получение 4G-связи претендуют деревни и поселки численностью от ста до пятисот человек, в том числе и в Новосибирской области.

Проголосовать за тот или иной населенный пункт можно до 15 ноября 2021 года. Для участия нужна подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги» и постоянная регистрация в регионе, за который голосует пользователь. Кроме того, можно направить бумажное письмо в Министерство цифрового развития России, где необходимо указать свое полное имя, адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется, по мнению заявителя, провести современную связь.

24 декабря этого года можно будет узнать список двух тысяч населенный пунктов, которых подключат к высокоскоростному интернету: перечень опубликуют на «Госуслугах».



