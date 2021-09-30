Социальные сети сотрудников работодателя не касаются

Практически каждая вторая компания сегодня никак не регулирует поведение работников в социальных сетях (47%), в 2018 году подобных взглядов придерживались лишь три из десяти работодателей.

Блокируют доступ в соцсети с рабочих компьютеров и ноутбуков у дистанционных сотрудников 10% компаний, у сотрудников, работающих на территории работодателя этот процент чуть выше, — 13%. В 2018 году доступ в соцсети блокировали в два раза чаще (27% работодателей).

Различного рода запреты для сотрудников, которые работают на территории работодателя, сегодня действуют на 46% предприятий и организаций. Активность удаленщиков в соцсетях регулируют 40% работодателей. Самый частый запрет — на разглашение коммерческой тайны, 30% компаний ввели его для очных сотрудников, 23% — для работающих удаленно. Правила для удаленщиков чуть чаще, чем для очных сотрудников, содержат запрет на размещение любой негативной информации о компании, ее руководстве и коллегах (14 и 10% соответственно), а также требования соблюдать этику поведения в интернете (22 и 20%).

С нареканиями со стороны работодателя, касающимися поведения в социальных сетях, сталкивались всего 3% трудоустроенных россиян. Судя по комментариям опрошенных, критике чаще сего подвергались гневные высказывания в адрес властей, коммунальных служб и бюджетных организаций.

По данным опроса, проведенного сервисом SuperJob.