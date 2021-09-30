Новосибирский робот Николай — лучший в стране по интерактивному взаимодействию

После подведения итогов всероссийского конкурса «ПРОФ-IT» (одной из самых престижных в стране премий в сфере региональных и муниципальных цифровых решений) новосибирский робот Николай, он же — проект «Новосибирская платформа цифровых ассистентов» занял первое место в номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами».

Конкурс проходил 23-24 сентября в Нижнем Новгороде в рамках форума «ПРОФ-IT.2021». Всего было подано более двухсот пятидесяти заявок из сорока пяти субъектов Российской федерации – из них в финал вышли пятьдесят проектов.

Сергей Цукарь и.о. министра цифрового развития и связи Новосибирской области «Среди наших приоритетов – создание удобных, доступных и востребованных цифровых решений, которые помогают людям, экономят их время, делают процесс получения государственных услуг проще и быстрее. Одним из самых ярких примеров таких сервисов является интеллектуальный голосовой робот Николай, который уже несколько лет работает в МФЦ, здравоохранении и социальной сфере. Победа Николая на конкурсе "ПРОФ-IT" – это признание на общероссийском уровне, показатель правильно выбранного вектора. Безусловно, мы продолжим эту работу, будем и дальше внедрять новые сервисы и совершенствовать качество предоставления услуг».

В настоящий момент новосибирский робот Николай обслуживает номера 052 (МФЦ), 112 (мониторинг состояния пациентов, исходящий обзвон по опросу больных коронавирусом), 124 (консультирование и запись на прием к врачу), 122 (горячая линия по коронавирусу), а также телефон горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области: 8-800-100-00-82 (информирование и консультирование).