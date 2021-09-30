Новосибирский робот Николай — лучший в стране по интерактивному взаимодействию

Он распознает намерения того, кто к нему обращается, с точностью порядка 95%.
После подведения итогов всероссийского конкурса «ПРОФ-IT» (одной из самых престижных в стране премий в сфере региональных и муниципальных цифровых решений) новосибирский робот Николай, он же — проект «Новосибирская платформа цифровых ассистентов» занял первое место в номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами».
Конкурс проходил 23-24 сентября в Нижнем Новгороде в рамках форума «ПРОФ-IT.2021». Всего было подано более двухсот пятидесяти заявок из сорока пяти субъектов Российской федерации – из них в финал вышли пятьдесят проектов.
Сергей Цукарь
и.о. министра цифрового развития и связи Новосибирской области
«Среди наших приоритетов – создание удобных, доступных и востребованных цифровых решений, которые помогают людям, экономят их время, делают процесс получения государственных услуг проще и быстрее. Одним из самых ярких примеров таких сервисов является интеллектуальный голосовой робот Николай, который уже несколько лет работает в МФЦ, здравоохранении и социальной сфере. Победа Николая на конкурсе "ПРОФ-IT" – это признание на общероссийском уровне, показатель правильно выбранного вектора. Безусловно, мы продолжим эту работу, будем и дальше внедрять новые сервисы и совершенствовать качество предоставления услуг».
В настоящий момент новосибирский робот Николай обслуживает номера 052 (МФЦ), 112 (мониторинг состояния пациентов, исходящий обзвон по опросу больных коронавирусом), 124 (консультирование и запись на прием к врачу), 122 (горячая линия по коронавирусу), а также телефон горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области: 8-800-100-00-82 (информирование и консультирование).
Только за 2021 год робот Николай принял более 3,1 млн звонков, отвечая на вопросы, записывая новосибирцев к различным специалистам и консультируя их по широкому кругу вопросов. Благодаря продвинутым технологиям искусственного интеллекта удалось создать качественный клиентоориентированный сервис, позволяющий максимально эффективно справляться с большим объемом входящих и исходящих вызовов. Точность распознавания намерений позвонившего человека составляет 95%.
Стоит отметить, что еще одна новосибирская разработка – проект «Умная школа» – заняла второе место в номинации «Образование». «Умная школа» решает сразу несколько важнейших задач. Среди них – удобное цифровое управление школьной инфраструктурой (освещение, вентиляция, водоснабжение, электрика, отопление), повышение безопасности, совершенствование качества учебных процессов, гибкая интеллектуальная настройка сценариев уроков.
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