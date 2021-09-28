Новосибирец сфотографировал гигантскую Розочку в созвездии Единорога. Просто космос

Алексей Поляков — профессиональный фотограф, который снимает в том числе и космические объекты. В его инстаграме регулярно появляются выразительные картины небесных тел и событий, а также фото техники, которую он использует для съемок.

В этот раз «уловом» Алексея оказалась туманность Розетка из созвездия Единорога. В подписи к публикации автор написал: «Пять тысяч двести лет свет летел от этой туманности до нас, т. е. когда фотоны полетели в нашу сторону, на Земле произошло объединение Египта фараоном Менесом (3200–3100 гг. до н. э.). Если весь газ хорошенько пропылесосить, то его наберется на 10'000 солнечных масс!».