Новосибирец сфотографировал гигантскую Розочку в созвездии Единорога. Просто космос

Розочка или Розетка — это туманность в созвездии Единорога. Снять выразительные кадры удалось Алексею Полякову.
Алексей Поляков — профессиональный фотограф, который снимает в том числе и космические объекты. В его инстаграме регулярно появляются выразительные картины небесных тел и событий, а также фото техники, которую он использует для съемок.
В этот раз «уловом» Алексея оказалась туманность Розетка из созвездия Единорога. В подписи к публикации автор написал: «Пять тысяч двести лет свет летел от этой туманности до нас, т. е. когда фотоны полетели в нашу сторону, на Земле произошло объединение Египта фараоном Менесом (3200–3100 гг. до н. э.). Если весь газ хорошенько пропылесосить, то его наберется на 10'000 солнечных масс!».
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