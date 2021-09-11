Если бы осталась только одна социальная сеть, то в России это была бы «Вконтакте»

Сервис по поиску работы SuperJob обратился к аудитории с вопросом «Если бы осталась всего одна социальная сеть, вы бы хотели, чтобы какая социальная сеть это была?». В результате 21% респондентов хотел бы, чтобы это была «ВКонтакте». Instagram в качестве сети последней надежды оставили бы 17% опрошенных, YouTube — 14%. Все остальные социальные сети заметно отстали от тройки лидеров: отечественные «Одноклассники» предпочли бы всего 6% респондентов, американский Facebook — 3%, китайский TikTok — 2%. И лишь один человек из ста продолжил бы использовать только Twitter. А самым популярным ответом стал «Никакая / мне все равно», его выбрали 23% опрошенных. Причем наиболее популярен этот ответ у мужчин в возрастной группе 35-44 года и с доходами более пятидесяти тысяч в месяц.

Поклонников «ВКонтакте», Instagram и TikTok больше всего среди молодежи до 24 лет, тогда как «Одноклассники» и Facebook, напротив, чаще предпочитают россияне от 45 лет. Мужчины вдвое чаще женщин оставили бы только YouTube (20% против 10%), а женщины — только Instagram (26% против 7% среди мужчин). Чем выше доход респондентов, тем больше среди них тех, кто хотел бы пользоваться Facebook.

На предпочтения в области новых медиа сильно влияет профессиональная принадлежность респондентов. «ВКонтакте» наиболее популярна среди охранников (в ситуации отсутствия других соцсетей ее выбрали бы 34% из них) и менеджеров по закупкам (33%). Instagram чаще всех предпочитают маркетологи (35%) и менеджеры по работе с клиентами (29%), а YouTube — продавцы (26%) и менеджеры по продажам (25%). Убежденных пользователей «Одноклассников» больше всего также среди охранников (24%) и водителей (11%). Если бы осталась только одна социальная сеть, то Facebook чаще всех выбирали бы дизайнеры (15%) и экономисты (8%), а TikTok — воспитатели (5%). Тех, кому безразлична судьба социальных сетей, больше всего среди менеджеров по логистике (50%) и — внезапно — программистов (42%).