В Математическом центре НГУ разрабатывают сайт для улучшения городской среды

В мастерской Математического центра НГУ проводят урбанистическое исследование Советского района, в рамках которого одна из команд разрабатывает сайт. На этом портале, в частности, жители могут оставить свои пожелания о развитии городской среды: где сделать спортивную площадку, поставить скамейку и т.д. Об этом сообщил паблик «Ненаучный городок» в социальной сети «ВКонтакте».

«Если удастся собрать достаточно данных, их можно будет использовать на практике. В Академгородке такое еще никто не делал, поэтому интересно посмотреть что получится», — говорится в сообщении. Студенты предлагают всем желающим принять участие в этом проекте, чтобы сделать Новосибирск комфортнее для жизни и привлекательнее.