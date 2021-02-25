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Forbes назвал компанию 2ГИС одной из самых дорогих в российском интернете

В рейтинге из тридцати позиций новосибирский сервис занял двадцать пятое место.

Стоимость картографического сервиса 2ГИС оценивается в сто восемьдесят девять миллионов долларов. С таким внушительным показателем новосибирская компания оказалась на двадцать пятом месте рейтинга самых дорогих компаний Рунета, который составил Forbes.

Сегодня в 2ГИС представлены около пятисот городов, а ежемесячная аудитория оценивается в пятьдесят миллионов пользователей. Основной доход компании – продажа рекламы отмеченным на карте организациям.

Фото: инстаграм 2ГИС

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