Forbes назвал компанию 2ГИС одной из самых дорогих в российском интернете

В рейтинге из тридцати позиций новосибирский сервис занял двадцать пятое место.
Стоимость картографического сервиса 2ГИС оценивается в сто восемьдесят девять миллионов долларов. С таким внушительным показателем новосибирская компания оказалась на двадцать пятом месте рейтинга самых дорогих компаний Рунета, который составил Forbes.
Сегодня в 2ГИС представлены около пятисот городов, а ежемесячная аудитория оценивается в пятьдесят миллионов пользователей. Основной доход компании – продажа рекламы отмеченным на карте организациям.
Фото: инстаграм 2ГИС
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