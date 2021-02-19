Опасайся цифровых аферистов. Статистика интернет-мошенничества в Новосибирске резко выросла

Случаи мошенничества в Сети стали происходить заметно чаще. Количество преступлений, совершенных через интернет, в Новосибирской области по итогам 2020 года составило двенадцать тысяч, что на сто двадцать процентов выше показателей 2019-го, сообщил на пресс-конференции начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков.

Ежедневно в регионе совершается около двадцати-тридцати преступлений киберпреступлений. Каждую неделю «виртуальные нападения» на граждан приносят цифровым аферистам от пяти до десяти миллионов рублей. В основном речь идет о преступлениях двух видов: социальная инженерия (когда злоумышленники пытаются получить доступ к деньгам под видом сотрудников банка) и мошенничество при купле-продаже через Сеть.