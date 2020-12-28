Хозяева смартфонов, обновляемся! Иначе WhatsApp перестанет работать с 1 января 2021 года

Мессенджер WhatsApp перестанет работать с 1 января 2021-го на старых моделях смартфонов, которые уже сняты с производства. Как предупреждает The Mirror, это связанно с необходимостью оптимизации и обновления программного обеспечения. Речь идет о некоторых моделях устройств, операционная система которых к этому времени не будут обновлена до iOS 9 или Android 4.0.3. В первую очередь предупреждение касается владельцев iPhone 4 и более ранних моделей.



Если говорить о пользователях гаджетов iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S, то им, чтобы получить доступ к мессенджеру после Нового года, надо будет обновить программное обеспечение своих смартфонов до iOS 9, добавили специалисты. Также эксперты порекомендовали владельцам вышеупомянутых девайсов сделать резервную копию переписок, чтобы не потерять важные данные. Для этого следует открыть нужный чат и нажать «Информация о группе». Затем стоит выбрать «Экспортировать чат» — после чего меню откроется возможность загрузить чат без мультимедиа.