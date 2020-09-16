Авторы Cyberpunk 2077 сделают игру по мотивам романа Станислава Лема

Игра The Invincible студии Starward Industries вдохновлена научно-фантастическим романом Станислава Лема «Непобедимый». Действие будет разворачиваться в альтернативной вселенной, где олодная война между США и СССР по-прежнему продолжается. Крейсер второго класса «Непобедимый» совершает посадку на пустынную и необитаемую планету Регис III, где незадолго до этого исчез другой земной корабль — «Кондор». Экипаж «Непобедимого» получает задание найти следы пропавшей экспедиции и выяснить причину ее гибели. Повествование будет нелинейным и зависеть от решений пользователя.

Игра должна выйти на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X, нодата релиза пока неизвестна.