Вас ждет ➕2000 активных подписчиков!
Новая аудитория: приглашаем стать спонсором первого именного гива от Стрелкового клуба «727»
Плюсы участия:
- Прирост аудитории от 2000;
- Увеличение числа продаж;
- Активность в вашем аккаунте;
- Консультация по ведению аккаунта перед стартом конкурса;
- Маркетинговая поддержка.
Чтобы узнать все подробности участия пиши в direct маркетологу «727» @a_nikita_v
Генеральный информационный партнер — TOP MEDIA
Начало конкурса: 12.10.2020
Время проведения: с 12.10.2020 по 13.11.2020
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