18+

Новая аудитория: приглашаем стать спонсором первого именного гива от Стрелкового клуба «727»

Вас ждет ➕2000 активных подписчиков!

Плюсы участия:

  • Прирост аудитории от 2000;
  • Увеличение числа продаж;
  • Активность в вашем аккаунте;
  • Консультация по ведению аккаунта перед стартом конкурса;
  • Маркетинговая поддержка.

Чтобы узнать все подробности участия пиши в direct маркетологу «727» @a_nikita_v

Генеральный информационный партнер — TOP MEDIA

Начало конкурса: 12.10.2020

Время проведения: с 12.10.2020 по 13.11.2020

Лидия Осинцева ,
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