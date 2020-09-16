Новая аудитория: приглашаем стать спонсором первого именного гива от Стрелкового клуба «727»

Плюсы участия:

Прирост аудитории от 2000;

Увеличение числа продаж;

Активность в вашем аккаунте;

Консультация по ведению аккаунта перед стартом конкурса;

Маркетинговая поддержка.

Чтобы узнать все подробности участия пиши в direct маркетологу «727» @a_nikita_v

Генеральный информационный партнер — TOP MEDIA

Начало конкурса: 12.10.2020

Время проведения: с 12.10.2020 по 13.11.2020