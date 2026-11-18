Ожидается, что строительно-монтажные работы завершат к концу 2027 года, а в первом квартале 2028-го школу планируют укомплектовать технологическим оборудованием и мебелью.
В микрорайоне «Европейский берег» возводится школа вместимостью 1100 учеников в одну смену. Ввод учреждения в эксплуатацию позволит решить вопрос дефицита школьных мест в этом микрорайоне на ближайшие несколько лет. Ход строительства объекта проконтролировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
«Микрорайон интенсивно разрастается, строятся новые дома, поэтому вопрос создания новых школьных мест стоял очень остро. Школу мы строим по механизму КРТ, без единого бюджетного рубля. Здесь будет создана современная образовательная среда, где всё продумано до мелочей: не только просторные учебные классы, но и лаборатории, библиотека, спортивные залы, столовая, замечательный атриум, где можно проводить школьные мероприятия, – отметил мэр Максим Кудрявцев. – Все работы идут строго в соответствии с графиком, рисков срыва сроков на данный момент мы не видим. В планах – закончить работы в 2028 году, затем пройти процедуру лицензирования и сделать так, чтобы 1 сентября того же года ребята пришли в школу».
Строительство школы ведёт ООО «Брусника» в рамках договора о комплексном развитии территории. Компания самостоятельно спроектировала здание. Проект уже прошёл государственную экспертизу.
Пятиэтажное здание школы с подвалом имеет компактную типологию с минимальной площадью внешних фасадов и необычной планировкой. Сердцевину здания образуют общественные пространства – зрительный зал, обеденный зал, библиотека, малый и большой спортивные залы. Предусмотрены раздельные блоки для старших и младших классов с отдельными входами и раздевалками. На территории школы планируется обустроить стадион с беговыми дорожками, зеленую территорию и свой линейный парк.
На сегодня возведён монолитный каркас, смонтированы каналы для внутренних коммуникаций, выполнена гидроизоляция подвала. Продолжаются работы по кирпичной кладке, утеплению подвала, монтажу оконных блоков и устройству кровли. Параллельно ведётся монтаж вентиляционных систем и ливневой канализации. Приступили к монтажу систем отопления и водоснабжения, а также к черновой отделке.
«Сегодня мы идем с опережением графика. В ближайший месяц рассчитываем замкнуть тепловой контур и до конца года подать теплоноситель, чтобы вести внутренние отделочные работы в зимнее время. Планируем завершить строительно-монтажные работы к концу 2027 года, и в первом квартале 2028-го укомплектовать школу технологическим оборудованием и мебелью», – рассказал заместитель директора ООО «Брусника» Роман Смирнов.
Строительная готовность объекта на данный момент составляет около 40 %.
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