В микрорайоне «Европейский берег» возводится школа вместимостью 1100 учеников в одну смену. Ввод учреждения в эксплуатацию позволит решить вопрос дефицита школьных мест в этом микрорайоне на ближайшие несколько лет. Ход строительства объекта проконтролировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Микрорайон интенсивно разрастается, строятся новые дома, поэтому вопрос создания новых школьных мест стоял очень остро. Школу мы строим по механизму КРТ, без единого бюджетного рубля. Здесь будет создана современная образовательная среда, где всё продумано до мелочей: не только просторные учебные классы, но и лаборатории, библиотека, спортивные залы, столовая, замечательный атриум, где можно проводить школьные мероприятия, – отметил мэр Максим Кудрявцев. – Все работы идут строго в соответствии с графиком, рисков срыва сроков на данный момент мы не видим. В планах – закончить работы в 2028 году, затем пройти процедуру лицензирования и сделать так, чтобы 1 сентября того же года ребята пришли в школу».

Строительство школы ведёт ООО «Брусника» в рамках договора о комплексном развитии территории. Компания самостоятельно спроектировала здание. Проект уже прошёл государственную экспертизу.