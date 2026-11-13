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Торжественный приём ко Дню народного единства прошёл в Колывани.

Колыванский район собрал своих героев на праздничном мероприятии, где официальная церемония награждения соединилась с концертом.

В церемонии награждения приняли участие:

Александр Аксененко - депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ;

Игорь Гришунин - депутат Законодательного Собрания НСО, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения;

Евгений Лещенко  - исполняющий полномочия Главы Колыванского района НСО ;

Андрей Михайлов  - председатель Правительства НСО — министр сельского хозяйства НСО;

Иван Колпаков  - заместитель Председателя Общественной Палаты НСО;

Константин Данов  - член Общественной палаты НСО;

Владимир Савельев  - председатель Совета депутатов Колыванского района НСО;

Мария Мокровицкая  - сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Сибирскому ФО, генеральный директор холдинга «ТОП МЕДИА», издатель журнала «Собака.ru» и бизнес-издания «Человек дела».

Со сцены звучали слова о том, что этот день напоминает о силе сплочённости, которая всегда помогала России преодолевать самые трудные времена.

Константин Данов, Иван Колпаков, Евгений Лещенко
Константин Данов, Иван Колпаков, Евгений Лещенко, Андрей Михайлов, Мария Мокровицкая, Игорь Гришунин, Александр Аксененко
Евгений Лещенко
Евгений Лещенко
Евгений Лещенко
Евгений Лещенко
Евгений Лещенко
Евгений Лещенко
Андрей Михайлов
Андрей Михайлов
Александр Аксененко, Андрей Михайлов
Александр Аксененко, Андрей Михайлов
Андрей Михайлов, Александр Аксененко
Александр Аксененко, Андрей Михайлов
Александр Аксененко, Андрей Михайлов
Александр Аксененко, Андрей Михайлов
Иван Колпаков
Иван Колпаков
Иван Колпаков
Иван Колпаков
Владимир Савельев, Евгений Лещенко
Евгений Лещенко, Владимир Савельев
Евгений Лещенко, Владимир Савельев
Евгений Лещенко, Владимир Савельев

Главным событием вечера стало присвоение звания «Почётный гражданин Колыванского района». Награды удостоился Василий Панов, чья биография связана с возрождением духовных традиций и строительством храма во имя Святителя Николая Чудотворца в селе Скала, а также Филипп Титарев (посмертно), поднявший самодеятельность сельхозтехникума до всесоюзного уровня — награду за него получила внучка Анна Леухина.

Особых оваций удостоился девяностолетний Виктор Пирожков, двадцать девять лет руководивший хлебоприёмным комбинатом: свой юбилей он отметил 1 ноября. Почётные грамоты министерства сельского хозяйства НСО ветеранам вручил заместитель председателя правительства региона Андрей Михайлов.

Имена ещё тридцати жителей района — от педагогов и медиков до сотрудников полиции и аграриев — занесли на районную Доску почёта.

Свидетельства о стипендии главы района получили пятеро одарённых детей, а юным землякам в рамках программы «Мы — граждане России» торжественно вручили паспорта.

Завершился вечер выступлением Государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны», подарившего гостям атмосферу сибирского народного творчества.

Люди:
Иван Колпаков, Владимир Савельев , Константин Данов Александр Аксененко, Евгений Лещенко, Андрей Михайлов, Мария Мокровицкая, Игорь Гришунин

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