Торжественный приём ко Дню народного единства прошёл в Колывани.

Колыванский район собрал своих героев на праздничном мероприятии, где официальная церемония награждения соединилась с концертом.
В церемонии награждения приняли участие:
Александр Аксененко - депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ;
Игорь Гришунин - депутат Законодательного Собрания НСО, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения;
Евгений Лещенко - исполняющий полномочия Главы Колыванского района НСО ;
Андрей Михайлов - председатель Правительства НСО — министр сельского хозяйства НСО;
Иван Колпаков - заместитель Председателя Общественной Палаты НСО;
Константин Данов - член Общественной палаты НСО;
Владимир Савельев - председатель Совета депутатов Колыванского района НСО;
Мария Мокровицкая - сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Сибирскому ФО, генеральный директор холдинга «ТОП МЕДИА», издатель журнала «Собака.ru» и бизнес-издания «Человек дела».
Со сцены звучали слова о том, что этот день напоминает о силе сплочённости, которая всегда помогала России преодолевать самые трудные времена.
Главным событием вечера стало присвоение звания «Почётный гражданин Колыванского района». Награды удостоился Василий Панов, чья биография связана с возрождением духовных традиций и строительством храма во имя Святителя Николая Чудотворца в селе Скала, а также Филипп Титарев (посмертно), поднявший самодеятельность сельхозтехникума до всесоюзного уровня — награду за него получила внучка Анна Леухина.
Особых оваций удостоился девяностолетний Виктор Пирожков, двадцать девять лет руководивший хлебоприёмным комбинатом: свой юбилей он отметил 1 ноября. Почётные грамоты министерства сельского хозяйства НСО ветеранам вручил заместитель председателя правительства региона Андрей Михайлов.
Имена ещё тридцати жителей района — от педагогов и медиков до сотрудников полиции и аграриев — занесли на районную Доску почёта.
Свидетельства о стипендии главы района получили пятеро одарённых детей, а юным землякам в рамках программы «Мы — граждане России» торжественно вручили паспорта.
Завершился вечер выступлением Государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны», подарившего гостям атмосферу сибирского народного творчества.
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