Торжественный приём ко Дню народного единства прошёл в Колывани.

Главным событием вечера стало присвоение звания «Почётный гражданин Колыванского района». Награды удостоился Василий Панов, чья биография связана с возрождением духовных традиций и строительством храма во имя Святителя Николая Чудотворца в селе Скала, а также Филипп Титарев (посмертно), поднявший самодеятельность сельхозтехникума до всесоюзного уровня — награду за него получила внучка Анна Леухина.

Особых оваций удостоился девяностолетний Виктор Пирожков, двадцать девять лет руководивший хлебоприёмным комбинатом: свой юбилей он отметил 1 ноября. Почётные грамоты министерства сельского хозяйства НСО ветеранам вручил заместитель председателя правительства региона Андрей Михайлов.

Имена ещё тридцати жителей района — от педагогов и медиков до сотрудников полиции и аграриев — занесли на районную Доску почёта.

Свидетельства о стипендии главы района получили пятеро одарённых детей, а юным землякам в рамках программы «Мы — граждане России» торжественно вручили паспорта.

Завершился вечер выступлением Государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны», подарившего гостям атмосферу сибирского народного творчества.