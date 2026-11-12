Зеленая была: новосибирцам рассказали, где в городе установят новогодние елки

Главная елка по традиции разместится у Новосибирского театра оперы и балета.
В Новосибирске началась подготовка к новогодним праздникам. Учреждения мэрии установят 20 новогодних елей.
Главная городская ёлка традиционно разместится в Театральном сквере. Подрядная организация по монтажу и оформлению будет определена по итогам конкурсных процедур, которые ещё не завершены. Также новогодняя ель появится в парке имени Ю.Ф. Бугакова.
Новогодние ели, световые украшения и декоративные конструкции установят во всех парках города. Большую ёлку смонтируют на Михайловской набережной. В «Заельцовском», «Сосновом бору», «У моря Обского» и «Каменке» оформят живые ели.
На районных площадях установят семь ёлок:
- в Советском районе – на ул. Ильича, 4;
- в Первомайском районе – на ул. Маяковского, 5а;
- в Дзержинском районе – на проспекте Дзержинского, 16;
- в Калининском районе – на ул. 25 лет Октября, 21;
- возле ГПНТБ – на ул. Восход, 15;
- возле концертного комплекса им. В. Маяковского – на Красном проспекте, 15;
- возле железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» – на ул. Дмитрия Шамшурина, 41.
Полностью завершить новогоднее убранство города планируют к концу декабря.
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