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Светофоры в Новосибирске переводят на круглосуточный режим работы

На данный момент часть городских светофоров в ночное время (с 00:00 до 6:00) работает в «желтом» режиме.

pxhere.com

В Новосибирске настраивают работу светофоров на режим без ночного мигания, сообщает департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии:

В настоящее время часть светофоров в ночное время – с 00:00 до 6:00 – работает в «желтом» режиме. Специалисты профильных служб уже приступили к перенастройке оборудования. До конца года планируется завершить эту работу, и к новому году все светофоры будут работать круглосуточно без ухода в «желтый» режим.

Перевод светофоров на круглосуточный режим работы позволит повысить безопасность дорожного движения в темное время суток и сделает регулирование более предсказуемым для всех участников движения.

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