Светофоры в Новосибирске переводят на круглосуточный режим работы

В Новосибирске настраивают работу светофоров на режим без ночного мигания, сообщает департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии:

В настоящее время часть светофоров в ночное время – с 00:00 до 6:00 – работает в «желтом» режиме. Специалисты профильных служб уже приступили к перенастройке оборудования. До конца года планируется завершить эту работу, и к новому году все светофоры будут работать круглосуточно без ухода в «желтый» режим.

Перевод светофоров на круглосуточный режим работы позволит повысить безопасность дорожного движения в темное время суток и сделает регулирование более предсказуемым для всех участников движения.