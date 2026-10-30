В Новосибирске открыли парк имени Бугакова — снова! Завершен второй этап благоустройства новой зеленой зоны

«Дорогие новосибирцы, поздравляю вас с очередным результатом общего дела. Общее – потому что это знаковое и уже любимое горожанами место – результат труда многих и многих людей, которые вложили в него свои усилия, время и душу», — сказал на открытии губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
В Новосибирске открылась для посетителей вторая очередь парка имени Ю. Ф. Бугакова – благоустроена территория площадью 4,5 га.
Глава города Максим Кудрявцев поздравил гостей с открытием и отметил, что парк создавался с учетом пожеланий горожан: «Сегодня в жизни нашего родного Новосибирска замечательное событие, я от всей души хочу поздравить вас с открытием второй очереди парка им. Юрия Фёдоровича Бугакова. Безусловно, такие проекты в одиночку не берутся, поэтому хочу сказать огромное спасибо губернатору Андрею Александровичу Травникову, который лично вникает во все проекты, выделяет финансирование, всё держит на контроле. В прошлом году мы благоустроили 11 парков, это рекорд, в этом году завершаем четыре. Хочу сказать огромное спасибо Андрею Ивановичу Шимкиву. Благодарю весь депутатский корпус, в парке есть саженцы, высаженные за счёт средств депутатов, это символично, потому что это действительно народный парк, депутатский парк. Хочу сказать спасибо своему заместителю, Антоновой Ксении Андреевне и профильному департаменту, всем причастным, кто вложил свой труд, душу в это замечательное творение. Конечно, для нас была огромная ответственность, ведь это не просто парк, это дань уважения великому человеку – Юрию Федоровичу Бугакову, депутату Законодательного собрания, Герою Социалистического Труда, который очень много сделал для нашего города и для нашего региона. Я считаю, что у нас всё получилось, и впереди у нас ещё много интересных проектов, которые мы сделаем сообща».
«Дорогие новосибирцы, поздравляю вас с очередным результатом общего дела. Общее – потому что это знаковое и уже любимое горожанами место – результат труда многих и многих людей, которые вложили в него свои усилия, время и душу. Слова благодарности – мэрии за строгое сопровождение работ. И здорово, что вторая очередь только завершена, а уже освоена ребятишками, и вскоре людей здесь будет ещё больше. Хочется пожелать развития «Бугаков-парку» и чтобы подобных общих дел в Новосибирске, в Новосибирской области было как можно больше», – сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Парк имени Ю. Ф. Бугакова стал одним из крупнейших проектов благоустройства и озеленения в Новосибирске за последние годы. К обустройству общественной территории в центре города подошли комплексно, наполнив функционалом каждый квадратный метр площади. Проектировщики постарались учесть интересы всех категорий горожан – детей, взрослых, спортсменов и любителей спокойного отдыха.
В парке появились детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха с качелями под навесами, пешеходные дорожки и аллеи. Благоустроена Площадь потомков с архитектурной композицией «Ротонда времени», обновлена Аллея городов, создана тематическая ландшафтная композиция «Японский сад» с декоративно сформированными соснами ниваки. Особое внимание уделили озеленению: высажено более 120 деревьев, 3,5 тыс. кустарников и 2 тыс. многолетних цветов. Парк стал местом притяжения горожан, где проводят культурные мероприятия и городские праздники, а зимой заливают каток. Работает визит-центр с прокатом спортивного инвентаря. В этом году планируется создать красочное новогоднее пространство с 18 световыми конструкциями.
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