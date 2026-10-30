В Новосибирске открыли парк имени Бугакова — снова! Завершен второй этап благоустройства новой зеленой зоны

В Новосибирске открылась для посетителей вторая очередь парка имени Ю. Ф. Бугакова – благоустроена территория площадью 4,5 га.

Глава города Максим Кудрявцев поздравил гостей с открытием и отметил, что парк создавался с учетом пожеланий горожан: «Сегодня в жизни нашего родного Новосибирска замечательное событие, я от всей души хочу поздравить вас с открытием второй очереди парка им. Юрия Фёдоровича Бугакова. Безусловно, такие проекты в одиночку не берутся, поэтому хочу сказать огромное спасибо губернатору Андрею Александровичу Травникову, который лично вникает во все проекты, выделяет финансирование, всё держит на контроле. В прошлом году мы благоустроили 11 парков, это рекорд, в этом году завершаем четыре. Хочу сказать огромное спасибо Андрею Ивановичу Шимкиву. Благодарю весь депутатский корпус, в парке есть саженцы, высаженные за счёт средств депутатов, это символично, потому что это действительно народный парк, депутатский парк. Хочу сказать спасибо своему заместителю, Антоновой Ксении Андреевне и профильному департаменту, всем причастным, кто вложил свой труд, душу в это замечательное творение. Конечно, для нас была огромная ответственность, ведь это не просто парк, это дань уважения великому человеку – Юрию Федоровичу Бугакову, депутату Законодательного собрания, Герою Социалистического Труда, который очень много сделал для нашего города и для нашего региона. Я считаю, что у нас всё получилось, и впереди у нас ещё много интересных проектов, которые мы сделаем сообща».