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Планируем эпичные фотосеты: в Новосибирске появилась двухуровневая смотровая площадка с видом на Обь

Новая локация место для отдыха и фотосессий находится на левом берегу, рядом с памятником профессору Георгию Лыщинскому.

телеграм-канал Максима Кудрявцева

С новой смотровой площадки открывается выразительный вид на ледовую арену, Октябрьский мост и реку Обь. Пространство спроектировано как современная городская зона притяжения: удобная, эстетичная и доступная для всех горожан – подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«В Новосибирске появилась еще одна точка притяжения для наших гостей и жителей города. В прошлом году мы выбрали это место для смотровой площадки: здесь открывается прекрасный панорамный вид, рядом – памятник Георгию Павловичу Лыщинскому, обустроили территорию, проложили коммуникации. Уверен, что локация будет пользоваться популярностью и у болельщиков, которые приезжают на матчи в ледовую арену, и у посетителей парка «Арена», и у новосибирских молодоженов, – отметил мэр. – В целом площадка уже имеет законченный вид, но еще будут внесены некоторые изменения. Появится фотозона «Я люблю Новосибирск» или что-то похожее, возможно, какие-то новые малые формы. Продумываем дополнительные решения, чтобы обеспечить пешеходную доступность новой площадки. Будем заниматься дальнейшим оформлением газонов».

телеграм-канал Максима Кудрявцева

Работы по обустройству смотровой площадки велись поэтапно. В 2025 году обустроили первый смотровой круг: выровняли площадку, установили бортовые камни, уложили плитку из мраморной крошки и проложили пешеходную дорожку от улицы Немировича Данченко. Для безопасного прохода горожан открыли пешеходный переход от площади Лыщинского через улицу Немировича Данченко.

Второй этап выполняли в 2026 году. Подрядчик обустроил второй смотровой круг, проложил дорожку к нему, установил гранитные бортовые камни и ограждения. На площадке разместили малые архитектурные формы – лавочки и урны, уложили тактильную плитку. На прилегающей территории разбили газон площадью 2,6 тысячи квадратных метров и высадили ели. Стоимость работ по контракту составила более 8,5 млн рублей.

Фотозону с символом Новосибирска планируется обустроить на новой смотровой площадке до конца года. А в следующем году будет проложена дополнительная пешеходная дорожка со стороны проезжей части, чтобы обеспечить удобный проход на площадку для гостей, приезжающих сюда на автомобилях.

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