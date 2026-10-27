Планируем эпичные фотосеты: в Новосибирске появилась двухуровневая смотровая площадка с видом на Обь

С новой смотровой площадки открывается выразительный вид на ледовую арену, Октябрьский мост и реку Обь. Пространство спроектировано как современная городская зона притяжения: удобная, эстетичная и доступная для всех горожан – подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«В Новосибирске появилась еще одна точка притяжения для наших гостей и жителей города. В прошлом году мы выбрали это место для смотровой площадки: здесь открывается прекрасный панорамный вид, рядом – памятник Георгию Павловичу Лыщинскому, обустроили территорию, проложили коммуникации. Уверен, что локация будет пользоваться популярностью и у болельщиков, которые приезжают на матчи в ледовую арену, и у посетителей парка «Арена», и у новосибирских молодоженов, – отметил мэр. – В целом площадка уже имеет законченный вид, но еще будут внесены некоторые изменения. Появится фотозона «Я люблю Новосибирск» или что-то похожее, возможно, какие-то новые малые формы. Продумываем дополнительные решения, чтобы обеспечить пешеходную доступность новой площадки. Будем заниматься дальнейшим оформлением газонов».