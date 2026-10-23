Новосибирцев приглашают посетить выставку под открытым небом, посвященную 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС

Выставка посвящена 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС и участию почти трех тысяч жителей Новосибирска и региона в ликвидации её последствий.

Многие предприятия атомной, строительной и других отраслей народного хозяйства Новосибирской области отправили своих специалистов, оборудование, транспортные средства в чернобыльскую зону для ликвидации последствий катастрофы.