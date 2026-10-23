Новосибирцев приглашают посетить выставку под открытым небом, посвященную 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС

Выставка «Сибиряки в Чернобыле: подвиг во имя жизни» расположена в Театральном сквере у НОВАТа.
Выставка посвящена 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС и участию почти трех тысяч жителей Новосибирска и региона в ликвидации её последствий.
Многие предприятия атомной, строительной и других отраслей народного хозяйства Новосибирской области отправили своих специалистов, оборудование, транспортные средства в чернобыльскую зону для ликвидации последствий катастрофы.
Выставка организована Сибирским региональным союзом «Чернобыль» и Музеем Новосибирска при поддержке управления общественных связей мэрии. Идейным вдохновителем выставки стал участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, кавалер ордена Мужества, заместитель председателя Сибирского регионального союза «Чернобыль» Валерий Гришкин. «В этом году сорокалетие аварии на Чернобыльской АЭС, 30 ноября будет еще одна юбилейная дата – 40 летилие закрытия саркофага, – напомнил Валерий Гришкин. – К юбилейным датам мы проводим мероприятия под слоганом «Сибиряки в Чернобыле».
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