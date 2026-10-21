В новосибирском микрорайоне Клюквенный построят школу площадью более 20 тысяч «квадратов»

Определен подрядчик для возведения школы на площадке крупнейшего проекта КРТ, реализуемого Правительством Новосибирской области – микрорайона Клюквенный. Строительство образовательного учреждения – это не только создание 1 100 школьных мест, но и вклад в развитие занятости, в школе будет организовано свыше ста новых рабочих мест.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов напомнил, что в регионе определен ряд площадок под КРТ, одна из самых значимых, площадью более 206 га, расположена в Калининском районе Новосибирска – микрорайон Клюквенный. В общей сложности, здесь планируется построить более 1 млн кв.м. жилья. Правительством региона и оператором проекта – АО «АРЖС НСО» – обеспечивается синхронизация жилищного строительства, которое уже активно ведется на территории микрорайона, с созданием коммунальных сетей, дорог и первоочередных объектов образования и здравоохранения.

Проект школы уже получил положительное заключение экспертизы



«Покупая жилье в новом микрорайоне, люди должны быть уверены, что здесь своевременно будут созданы все условия для комфортной жизни – дети будут обеспечены местами в детских садах и школах, для всего населения будет доступна медицинская помощь. Сегодня, по результатам конкурса, определен подрядчик для строительства школы, возведением здания займется проверенная подрядная организация – ЗАО РСУ-5. Проект школы уже получил положительное заключение экспертизы, и в ближайшее время строители выйдут на стройплощадку. Также в стадии прохождения экспертизы находится поликлиника со станцией скорой помощи на 4 автомобиля. Уверен, создание социальной инфраструктуры станет дополнительным стимулом для развития данной территории», – отметил Дмитрий Богомолов.



Новая школа площадью более 20 тысяч кв.м станет современным образовательным комплексом: помимо помещений для реализации основной общеобразовательной программы, по проекту предполагается зрительный зал с эстрадой на 540 посадочных мест, столовая на 572 посадочных места, тренажерный зал, зал лечебной физической культуры и три спортивных зала. Школа примет учеников начального, среднего и старшего звена.



На прилегающей территории будут обустроены футбольное поле, беговые дорожки, универсальная площадка для общефизической подготовки, волейбольная и баскетбольная площадки, площадка для подвижных игр, зона для занятий легкой атлетикой, площадка для прыжков в длину, а также огород, учебно-опытная, научная и географическая площадки.



Завершение строительства школы планируется в 2029 году. Данная школа станет первой в микрорайоне Клюквенный, всего на территории строящегося района будет построено 3 школы.