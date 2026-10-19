Новосибирское отделение «Деловой России» приняло участие в юбилейном Форуме организации с участием президента России

Форум «Деловой России», который прошел 15 октября при участии президента Владимира Путина к 25-летию организации, собрал на одной площадке членов координационного и генерального советов «Деловой России», председателей 89 региональных отделений организации и представителей крупного бизнеса, членов правительства РФ и руководство ЦБ. На связи с Москвой были губернаторы 20 регионов, главы областных правительств, вице-губернаторы, руководители министерств, курирующих экономическое, промышленное и инвестиционное развитие регионов.
От Новосибирской области в работе Форума «Деловой России» приняли участие:
Денис Рягузов - и. о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
Виталий Шовтак - и. о. министра экономического развития Новосибирской области
Егений Дормидонов - председатель Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Мария Мокровицкая - сопредседатель Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», руководитель комитета по СМИ и медиа, генеральный директор ООО «ТОПМЕД»
Артём Воздвиженский - член Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», директор ООО СЗ «Западный квартал».
Муслим Дзауров - руководитель комитета оптовой торговли Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», директор ООО «МИР»
Евгений Беленецкий - сопредседатель Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», руководитель комитета по нефти и нефтеперерабатывающему комплексу, директор ООО «ВПК-Ойл»
Даниил Николаев - руководитель комитета по инфраструктурным проектам и дорожному хозяйству Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», зам. Генерального директора АО «Новосибирскавтодор»
Виктор Кутаков - сопредседатель Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», руководитель комитета по строительству, ИП Кутаков В.В.
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