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Новосибирское отделение «Деловой России» приняло участие в юбилейном Форуме организации с участием президента России

Форум «Деловой России», который прошел 15 октября при участии президента Владимира Путина к 25-летию организации, собрал на одной площадке членов координационного и генерального советов «Деловой России», председателей 89 региональных отделений организации и представителей крупного бизнеса, членов правительства РФ и руководство ЦБ. На связи с Москвой были губернаторы 20 регионов, главы областных правительств, вице-губернаторы, руководители министерств, курирующих экономическое, промышленное и инвестиционное развитие регионов.

Мария Мокровицкая, Евгений Дормидонов, Муслим Дзауров
Виктор Кутаков, Артем Воздвиженский, Мария Мокровицкая, Евгений Дормидонов, Муслим Дзауров, Евгений Беленецкий, Даниил Николаев

От Новосибирской области в работе Форума «Деловой России» приняли участие:

Денис Рягузов - и. о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области

Виталий Шовтак - и. о. министра экономического развития Новосибирской области

Виктор Кутаков, Евгений Беленецкий, Муслим Дзауров
Даниил Николаев, Виктор Кутаков, Евгений Дормидонов, Мария Мокровицкая, Денис Рягузов , Артем Воздвиженский, Муслим Дзауров, Евгений Беленецкий
Денис Рягузов, Мария Мокровицкая
Мария Мокровицкая, Денис Рягузов

Егений Дормидонов - председатель Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Евгений Дормидонов
Евгений Дормидонов

Мария Мокровицкая - сопредседатель Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», руководитель комитета по СМИ и медиа, генеральный директор ООО «ТОПМЕД»

Мария Мокровицкая, Евгений Дормидонов
Мария Мокровицкая, Евгений Дормидонов

Артём Воздвиженский - член Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», директор ООО СЗ «Западный квартал».

Евгений Дормидонов, Артем Воздвиженский
Артем Воздвиженский, Евгений Дормидонов

Муслим Дзауров - руководитель комитета оптовой торговли Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», директор ООО «МИР»

Евгений Дормидонов, Муслим Дзауров
Евгений Дормидонов, Муслим Дзауров

Евгений Беленецкий - сопредседатель Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», руководитель комитета по нефти и нефтеперерабатывающему комплексу, директор ООО «ВПК-Ойл»

Даниил Николаев - руководитель комитета по инфраструктурным проектам и дорожному хозяйству Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», зам. Генерального директора АО «Новосибирскавтодор»

Виктор Кутаков - сопредседатель Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», руководитель комитета по строительству, ИП Кутаков В.В.

Артем Воздвиженский, Евгений Дормидонов, Муслим Дзауров
Виктор Кутаков, Артем Воздвиженский, Мария Мокровицкая, Евгений Дормидонов, Муслим Дзауров, Евгений Беленецкий, Даниил Николаев
Евгений Дормидонов, Виктор Кутаков
Евгений Дормидонов, Виктор Кутаков
Даниил Николаев, Евгений Дормидонов
Даниил Николаев, Евгений Дормидонов
Евгений Дормидонов, Евгений Беленецкий, Даниил Николаев
Даниил Николаев, Евгений Дормидонов, Евгений Беленецкий
Люди:
Денис Рягузов , Мария Мокровицкая, Артем Воздвиженский

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