Новосибирское отделение «Деловой России» приняло участие в юбилейном Форуме организации с участием президента России

Форум «Деловой России», который прошел 15 октября при участии президента Владимира Путина к 25-летию организации, собрал на одной площадке членов координационного и генерального советов «Деловой России», председателей 89 региональных отделений организации и представителей крупного бизнеса, членов правительства РФ и руководство ЦБ. На связи с Москвой были губернаторы 20 регионов, главы областных правительств, вице-губернаторы, руководители министерств, курирующих экономическое, промышленное и инвестиционное развитие регионов.