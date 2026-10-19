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Как будут благоустраивать сквер «Императорский» в Новосибирске?

Первый этап подготовки к благоустройству – изучение мнения горожан.

Новосибирцев приглашают принять участие в социологическом опросе о перспективах благоустройства сквера «Императорский». Он проводится в онлайн-формате на портале «Зеленый Новосибирск» до 26 октября 2026 года. Принять участие могут все желающие.

Сквер расположен в Центральном районе Новосибирска – между Красным проспектом, Домом офицеров и жилым домом. Территория была передана городу недавно. В 2026 году скверу официально присвоено наименование «Императорский».

Сейчас территория находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в комплексном благоустройстве. Задача – создать комфортное и современное общественное пространство.

Первый этап подготовки к благоустройству – изучение мнения горожан. Результаты помогут определить основные потребности и пожелания жителей, которые учтут при формировании технического задания на дизайн-проект.

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