Четвертый мост через Обь в Новосибирске официально получил название «Ново-Николаевский»

Соответствующее постановление подписал мэр сибирского мегаполиса Максим Кудрявцев.
«Подписал постановление о присвоении наименования новому мосту через Обь в створе улицы Ипподромской — теперь его официальное название «Ново-Николаевский», — сообщил глава города Максим Кудрявцев в своих соцсетях.
Ранее жители сибирской столицы проголосовали за инициативу Музея Новосибирска и после одобрения специальной комиссией название нового моста закрепили на бумаге.
Мэр подчеркнул, что благодаря поддержке горожан первое имя Новосибирска стало частью живой городской памяти.
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