Четвертый мост через Обь в Новосибирске официально получил название «Ново-Николаевский»

«Подписал постановление о присвоении наименования новому мосту через Обь в створе улицы Ипподромской — теперь его официальное название «Ново-Николаевский», — сообщил глава города Максим Кудрявцев в своих соцсетях.

Ранее жители сибирской столицы проголосовали за инициативу Музея Новосибирска и после одобрения специальной комиссией название нового моста закрепили на бумаге.

Мэр подчеркнул, что благодаря поддержке горожан первое имя Новосибирска стало частью живой городской памяти.