В новосибирском ТРЦ появится подростковое пространство «ЗДЕСЬ»

Подростки часто выбирают ТРЦ для времяпрепровождения, но полезного и интересного досуга им там не хватает. Новое пространство получило название «ЗДЕСЬ», в нём предусмотрено несколько зон: входная, кухонная, игровая, образовательная и тихая зоны. Подростков будут привлекать кинопоказами, мастер-классами, образовательными программами, встречами с интересными людьми, мероприятиями для самореализации.

Для Новосибирска это уникальный опыт объединения бизнеса и муниципальных услуг. Досуг планируют совместить с профориентацией и помогать ребятам в их первом трудоустройстве, отметил глава города.