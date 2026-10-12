В новосибирском ТРЦ появится подростковое пространство «ЗДЕСЬ»

Для юных новосибирцев будут устраивать кинопоказы, мастер-классы, образовательные программы и встречи с интересными людьми.
«В декабре откроется первое подростковое пространство прямо в торгово-развлекательном центре. Его создаёт молодёжный центр «Звёздный», сейчас в помещениях идёт ремонт», — сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
В Новосибирске с 2022 года в рамках программы «Подростки России» открываются центры для ребят 14–17 лет, где они проводят время вне дома и школы. Сейчас в городе работает пять подобных площадок. Новое молодежное пространство, впервые появится в ТРЦ – в «Континенте».
Подростки часто выбирают ТРЦ для времяпрепровождения, но полезного и интересного досуга им там не хватает. Новое пространство получило название «ЗДЕСЬ», в нём предусмотрено несколько зон: входная, кухонная, игровая, образовательная и тихая зоны. Подростков будут привлекать кинопоказами, мастер-классами, образовательными программами, встречами с интересными людьми, мероприятиями для самореализации.
Для Новосибирска это уникальный опыт объединения бизнеса и муниципальных услуг. Досуг планируют совместить с профориентацией и помогать ребятам в их первом трудоустройстве, отметил глава города.
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