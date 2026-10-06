В Новосибирске открыли отреставрированный монумент «Покорителям атома»

Монумент возведен в 2014 году по инициативе предприятий Калининского района, ветеранских и профсоюзных организаций. В 2020 году к нему добавились панно «Покорение атома» и пилоны «Книги Памяти», посвященные землякам-ликвидаторам последствий Чернобыльской катастрофы и предприятиям атомной промышленности.