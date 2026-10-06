В Новосибирске открыли отреставрированный монумент «Покорителям атома»

Обновления затронули не только сам монумент, но и территорию сквера.
Монумент возведен в 2014 году по инициативе предприятий Калининского района, ветеранских и профсоюзных организаций. В 2020 году к нему добавились панно «Покорение атома» и пилоны «Книги Памяти», посвященные землякам-ликвидаторам последствий Чернобыльской катастрофы и предприятиям атомной промышленности.
Специалисты «Горзеленхоз» смонтировали для монумента линию наружного освещения. При поддержке топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ» проведена реконструкция стелы и сделана архитектурная подсветка. Кроме того, на центральной аллее обновлили малые архитектурные формы.
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