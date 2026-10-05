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Какое название выбрали новосибирцы для четвертого моста через Обь?

Большинство участников опроса проголосовали за вариант, предложенный Музеем Новосибирска.

пресс-служба мэрии Новосибирска

70% участников опроса поддержали инициативу Музея Новосибирска о названии нового моста через Обь «Ново-Николаевский», об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Максим Кудрявцев.

Название «Ново‑Николаевский» органично вплетается в исторический ландшафт места расположения моста. Такое наименование для современного инфраструктурного объекта было предложено с уважением к истории нашего города и тесно связано с важнейшими вехами его развития. Благодаря поддержке горожан первое имя Новосибирска может стать частью живой городской памяти.

Окончательное решение о наименовании автомобильного моста примет специальная комиссия с учетом результатов опроса.

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