Как Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило готовится к 80-летию?

К юбилею зоопарка в 2027 году планируется закончить строительство первого объекта зоны «Африка» – павильона для карликовых бегемотов. Кроме того, в комплекс войдут павильоны для жирафов и антилоп. Какими еще локациями появляется любимый горожанами зоосад?
В 2027 году Новосибирский зоопарк отметит 80-летие со дня основания. К этой дате учреждение подходит с конкретными результатами и большими планами. Строятся новые павильоны, вольеры, пополняется коллекция животных. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на выездном совещании в зоопарке ознакомился с готовыми и строящимися объектами и отметил, что развитие этой уникальной территории остаётся одной из приоритетных задач городской администрации.
«Новосибирский зоопарк – один из лучших в стране. С начала года его посетили более 1 миллиона 200 тысяч гостей и жителей нашего города. Это точка притяжения для горожан и визитная карточка Новосибирска. Мы постоянно поддерживаем учреждение, в этом году городская субсидия на развитие зоопарка составила порядка 60 млн рублей. Завершается строительство комплекса «Азия», возводится комплекс «Северный полюс», планируется развитие зоны «Африка» – первым ее объектом будет комплекс для карликовых бегемотов. Обновляем инфраструктуру для посетителей. За последнее время сделали больше парковок, благоустроили территорию вокруг зоопарка и продолжаем эту работу. Поддержку нашему зоопарку оказывает и областное правительство», – отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Также в 2026 году в Новосибирском зоопарке завершилось строительство детского зоопарка «Малые Хрусты» – теперь у детей и взрослых есть возможность знакомиться с миром домашних животных, наблюдать за поведением альпак.
На завершающей стадии строительство вольеров для выдр – по словам директора учреждения Андрея Шило, осталось установить фильтрационное оборудование и уличное остекление. Здесь сделают специальную сферу, которая даст возможность посетителям оказаться словно внутри вольера.
К юбилею зоопарка в 2027 году планируется закончить строительство первого объекта зоны «Африка» – павильона для карликовых бегемотов. Также в комплекс войдут павильоны для жирафов и антилоп.
Ведется строительство комплекса «Северный полюс» – здесь будут содержаться полярные животные: волки, лисицы, совы. Сюда же переселят белых медведей, а старый вольер переоборудуют в «моржатник». Его, по словам Андрея Шило, планируют соединить с зоной белых медведей подземным туннелем с подводным остеклением, чтобы посетители могли наблюдать за животными под водой. Для белых медведей построят шестиметровый бассейн с искусственным течением – чтобы животные, плавая против потока воды, могли тренировать мышцы и поддерживать подвижность.
Завершается обустройство комплекса «Азия». Уже работают павильоны японских макак, в свой дом запущены медоеды, в павильоне для тапиров осталось выполнить внутреннюю отделку. На 90% готов павильон для малых панд.
Животных для новых павильонов, в том числе моржей, малых панд, карликовых бегемотов, тапиров, планируется приобрести по обмену в разных зоопарках мира.
Сейчас зоопарк готовится к зиме. «Мы увеличили рацион всех животных, чтобы они набрали массу, ту прослойку жира, которая необходима для зимы. Идёт акция «Добрый урожай»: люди привозят излишки своего урожая с дач и огородов. Заготовили сено, солому для утепления домиков, оборудовали помещения, куда будут переводиться на зиму животные – такие помещения, в частности, есть в подвалах павильонов малых панд и японских макак. Это уже более просторные вольеры, более подготовленные с точки зрения обогащения среды: температурного режима, режима влажности. То есть мы не только работаем над новыми проектами, но и постоянно создаём более комфортные условия для животных, которые уже давно у нас обитают», – подчеркнул директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.
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