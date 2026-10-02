Как Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило готовится к 80-летию?

В 2027 году Новосибирский зоопарк отметит 80-летие со дня основания. К этой дате учреждение подходит с конкретными результатами и большими планами. Строятся новые павильоны, вольеры, пополняется коллекция животных. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на выездном совещании в зоопарке ознакомился с готовыми и строящимися объектами и отметил, что развитие этой уникальной территории остаётся одной из приоритетных задач городской администрации.

«Новосибирский зоопарк – один из лучших в стране. С начала года его посетили более 1 миллиона 200 тысяч гостей и жителей нашего города. Это точка притяжения для горожан и визитная карточка Новосибирска. Мы постоянно поддерживаем учреждение, в этом году городская субсидия на развитие зоопарка составила порядка 60 млн рублей. Завершается строительство комплекса «Азия», возводится комплекс «Северный полюс», планируется развитие зоны «Африка» – первым ее объектом будет комплекс для карликовых бегемотов. Обновляем инфраструктуру для посетителей. За последнее время сделали больше парковок, благоустроили территорию вокруг зоопарка и продолжаем эту работу. Поддержку нашему зоопарку оказывает и областное правительство», – отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Также в 2026 году в Новосибирском зоопарке завершилось строительство детского зоопарка «Малые Хрусты» – теперь у детей и взрослых есть возможность знакомиться с миром домашних животных, наблюдать за поведением альпак.