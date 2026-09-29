Как Новосибирск готовят к зимнему сезону? Чем будут посыпать улицы в гололед? Куда будут вывозить тонны снега?

Новосибирские дорожно-эксплуатационные учреждения переоборудуют уборочную технику и готовят снегоотвалы к предстоящему сезону – завершить подготовку должны до 15 октября. Мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании подчеркнул, что был учтён опыт прошлой зимы и увеличено количество мест временного складирования снега.

«Впереди напряжённый холодный сезон. Напомню, год у нас был особенно сложным: количество осадков превысило показатели предыдущих лет за всю историю метеонаблюдений в Новосибирске. Пока сложно спрогнозировать, какая будет зима в этом году, но мы должны быть готовы к любому варианту развития событий. Готовим дополнительные площадки для складирования снега, увеличили их число до 24. Начинаем готовить дорожную технику и противогололёдные материалы», – отметил мэр Максим Кудрявцев.

Всего в районных ДЭУ – 538 единиц дорожной техники, которые будут эксплуатироваться зимой. 323 машины (60 %) уже переоборудованы к сезону. Эту работу планируют завершить к 15 октября.

Прошлой зимой дорожные службы задействовали 19 площадок временного складирования снега. В предстоящем сезоне планируют использовать 24 площадки.