Как Новосибирск готовят к зимнему сезону? Чем будут посыпать улицы в гололед? Куда будут вывозить тонны снега?

После прошлой климатически сложной (в частности очень снежной!) зимы наш город усиленно готовят к наступлению холодов.
Новосибирские дорожно-эксплуатационные учреждения переоборудуют уборочную технику и готовят снегоотвалы к предстоящему сезону – завершить подготовку должны до 15 октября. Мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании подчеркнул, что был учтён опыт прошлой зимы и увеличено количество мест временного складирования снега.
«Впереди напряжённый холодный сезон. Напомню, год у нас был особенно сложным: количество осадков превысило показатели предыдущих лет за всю историю метеонаблюдений в Новосибирске. Пока сложно спрогнозировать, какая будет зима в этом году, но мы должны быть готовы к любому варианту развития событий. Готовим дополнительные площадки для складирования снега, увеличили их число до 24. Начинаем готовить дорожную технику и противогололёдные материалы», – отметил мэр Максим Кудрявцев.
Всего в районных ДЭУ – 538 единиц дорожной техники, которые будут эксплуатироваться зимой. 323 машины (60 %) уже переоборудованы к сезону. Эту работу планируют завершить к 15 октября.
Прошлой зимой дорожные службы задействовали 19 площадок временного складирования снега. В предстоящем сезоне планируют использовать 24 площадки.
«Объём вывезенного снега за прошлый год составил 2 млн 897 тыс. кубометров. Мы обустраиваем новые площадки с тем расчётом, чтобы общая вместимость снегоотвалов обеспечивала данный показатель. Готовность площадок составляет 91 %: оформлены 22 площадки, по двум завершаются работы. Полностью подготовить их для приема снега планируем к 15 октября», – сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александр Стефанов.
Новые снегоотвалы появятся в Октябрьском районе (на пересечении ул. Коминтерна и ГБШ) и в Кировском (на Советском шоссе и Северном проезде). Также утилизация будет производиться на снегоплавильной станции на ул. Широкой и на левобережном полигоне твердых бытовых отходов на ул. Малыгина.
Помимо указанных площадок, за летний период ДЭУ подготовили по четыре снегоотвала в Первомайском и Советском районах, по три места для складирования снега – в Октябрьском, Калининском районах и Центральном округе. По одному – на территории Дзержинского и Ленинского районов.
Кроме того, в администрациях Дзержинского, Кировского и Ленинского районов прорабатывается вопрос о выделении дополнительных земельных участков под снегоотвалы.
Для борьбы с гололёдом дорожные учреждения формируют запас соли, песка и мраморной крошки. Как доложил Александр Стефанов, имеющегося на сегодня запаса хватит как минимум до 1 января 2027 года. Противогололёдные материалы будут приобретаться дополнительно. Для обработки магистральных дорог будет использоваться чистая соль. Также будет применяться пескосоляная смесь и фрикционный материал, в том числе с содержанием мраморной крошки.
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