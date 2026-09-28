В зоопарке имени Шило рассказали о новом жильце — маленьком ленивце

Большую часть времени малыш проводит на теле матери, но сейчас уже уверенно перемещается по вольеру самостоятельно.
«Малыш-ленивец подрастает в Новосибирском зоопарке! — рассказала команда зоосада в своих соцсетях. — 6 февраля у пары ленивцев появился детеныш. Забота о потомстве полностью осуществляется самкой; самец участия в выращивании детеныша не принимает».
В течение первых двух месяцев основу питания детеныша составляло материнское молоко. По мере роста в рацион вводились отварные мягкие овощи: наибольшее предпочтение детеныш отдавал моркови, второе место занимал картофель. К двухмесячному возрасту он начал осваивать более твердые корма — грушу, нарезанную тонкими пластинами. Ближе всего по вкусу ему пришлись груша и яблоко, обладающие выраженным сладким вкусом
Как отметили в зоопарке, значительную часть суток малыш по-прежнему проводит на теле матери, однако уже уверенно и самостоятельно перемещается по вольеру. Кроме того, в зоосаде рассказали, что пол детеныша на данный момент не установлен.
Малыш не испытывает страха перед постоянными сотрудниками: он тянется к рукам человека при наличии корма, подтягивая руку когтем и пытаясь облизать пальцы.
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