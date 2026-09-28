В зоопарке имени Шило рассказали о новом жильце — маленьком ленивце

«Малыш-ленивец подрастает в Новосибирском зоопарке! — рассказала команда зоосада в своих соцсетях. — 6 февраля у пары ленивцев появился детеныш. Забота о потомстве полностью осуществляется самкой; самец участия в выращивании детеныша не принимает».

В течение первых двух месяцев основу питания детеныша составляло материнское молоко. По мере роста в рацион вводились отварные мягкие овощи: наибольшее предпочтение детеныш отдавал моркови, второе место занимал картофель. К двухмесячному возрасту он начал осваивать более твердые корма — грушу, нарезанную тонкими пластинами. Ближе всего по вкусу ему пришлись груша и яблоко, обладающие выраженным сладким вкусом