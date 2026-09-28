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В новосибирском правительстве обсудили начало отопительного сезона

О ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров.

Андрей Травников
nso.ru
Андрей Травников

Губернатор Андрей Травников поручил главам муниципальных образований совместно с МинЖКХ завершить разворачивание отопительной системы.

«Коллеги, завершайте разворачивание системы отопления, потому что погода идет на похолодание, в некоторых муниципалитетах уже зафиксированы первые осенние заморозки, поэтому отопление уже давно пора включать», – подчеркнул глава региона.
 
О ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства главе региона доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.
 
На текущую дату отопительный период начат во всех 35 муниципальных образованиях. Паспорта готовности получили 13 муниципальных образований: Баганский район, Барабинский район, город Барабинск, Венгеровский округ, Доволенский округ, Каргатский район, город Каргат, Краснозерский район, Купинский район, город Купино, Куйбышевский район, город Куйбышев, Сузунский округ. Эта работа завершится до 20 ноября.
 
Запас угля на складах коммунальных предприятий составляет 176 тыс. тонн, на 67 дней работы, это 148% от нормативного запаса. 

Люди:
Андрей Травников

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