Бабье лето закончилось: в Новосибирске стартовало подключение домов к отоплению

«Масштабная система теплоснабжения города-миллионника требует поэтапного подключения не менее двух недель. Такие сроки необходимы для постепенного заполнения внутриобъектовых систем отопления, включения десятков насосов на теплоисточниках, насосных станциях, центральных тепловых пунктах», - отметили в СГК.

Узнать, когда подключат ваш дом, можно на сайте СГК с помощью интерактивной карты или поиска на странице (через нажатие CTRL+F).