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Бабье лето закончилось: в Новосибирске стартовало подключение домов к отоплению

«Масштабная система теплоснабжения города-миллионника требует поэтапного подключения не менее двух недель. — прокомментировали в Сибирской генерирующей компании (СГК). 

В Новосибирске начали подключать дома к отоплению. Первыми тепло традиционно получают социальные объекты: детские сады, школы, больницы и поликлиники.

С 28 сентября начнётся подключение жилых домов, которое пройдёт в четыре этапа:

  • с 28 сентября по 1 октября;
  • с 2 по 5 октября;
  • с 6 по 9 октября;
  • с 10 по 16 октября.

«Масштабная система теплоснабжения города-миллионника требует поэтапного подключения не менее двух недель. Такие сроки необходимы для постепенного заполнения внутриобъектовых систем отопления, включения десятков насосов на теплоисточниках, насосных станциях, центральных тепловых пунктах», - отметили в СГК.

Узнать, когда подключат ваш дом, можно на сайте СГК с помощью интерактивной карты или поиска на странице (через нажатие CTRL+F).

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