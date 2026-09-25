Бабье лето закончилось: в Новосибирске стартовало подключение домов к отоплению

«Масштабная система теплоснабжения города-миллионника требует поэтапного подключения не менее двух недель. — прокомментировали в Сибирской генерирующей компании (СГК).
В Новосибирске начали подключать дома к отоплению. Первыми тепло традиционно получают социальные объекты: детские сады, школы, больницы и поликлиники.
С 28 сентября начнётся подключение жилых домов, которое пройдёт в четыре этапа:
- с 28 сентября по 1 октября;
- с 2 по 5 октября;
- с 6 по 9 октября;
- с 10 по 16 октября.
«Масштабная система теплоснабжения города-миллионника требует поэтапного подключения не менее двух недель. Такие сроки необходимы для постепенного заполнения внутриобъектовых систем отопления, включения десятков насосов на теплоисточниках, насосных станциях, центральных тепловых пунктах», - отметили в СГК.
Узнать, когда подключат ваш дом, можно на сайте СГК с помощью интерактивной карты или поиска на странице (через нажатие CTRL+F).
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