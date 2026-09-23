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Сделаем чисто: 3 октября в Новосибирске состоится общегородской субботник

В своих соцсетях мэр Максим Кудрявцев обратился к жителям с призывом внести свой вклад в заботу о городе.

3 октября приглашаю всех на общегородской субботник, написал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. По его словам, это мероприятие должно стать не просто уборкой, а общим вкладом — как знак заботы о месте, где живем.

«Город — это не только дороги, улицы и парки. Это мы с вами: соседи, родители, школьники, студенты, пенсионеры, предприниматели, — обратился к новосибирцам градоначальник.  И когда мы вместе делаем его чище, он становится по-настоящему нашим: чистым, уютным, своим.

Особенно важно, что единство начинается сверху: буду рад видеть на субботнике руководителей, директоров предприятий, глав районных администраций, начальников подразделений мэрии, председателей ТОСов — и, конечно, лично приму участие. Вместе покажем, что порядок — дело общее. Давайте уберём не только город, а в первую очередь — равнодушие!»

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