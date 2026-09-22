В Новосибирске появилось необычное зеленое пространство — Голубиный сквер

«Такая концепция развития территорий города создается, чтобы жители могли переходить из одного локального зеленого участка в другой. Раньше на этом месте стояла голубятня, и локальная история дала имя, которое уже прижилось среди жителей», — пишут «Новосибирские новости».

Благоустройство территории не останавливается: сейчас идёт работа по присоединению сквера к смежным пространствам — например, уже появилась асфальтированная тропинка.

Фото: Павел Комаров