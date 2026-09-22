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В Новосибирске появилось необычное зеленое пространство — Голубиный сквер

Раньше здесь располагалась голубятня, в честь которой и назвали новую городскую локацию.

Новая зеленое зона открылась в жилмассиве «Ботанический» в Заельцовском районе. Его создавали несколько лет, пришлось расчистить территорию, на которой были заброшенные погреба и густые заросли клёна. Сквер состоит из трёх зелёных зон, соединенных пешеходными маршрутами: такая концепция позволяет жителям свободно перемещаться между локальными зелеными участками.

«Такая концепция развития территорий города создается, чтобы жители могли переходить из одного локального зеленого участка в другой. Раньше на этом месте стояла голубятня, и локальная история дала имя, которое уже прижилось среди жителей», — пишут «Новосибирские новости».

Благоустройство территории не останавливается: сейчас идёт работа по присоединению сквера к смежным пространствам — например, уже появилась асфальтированная тропинка. 

Фото: Павел Комаров

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