Новосибирский СКИФ получит дополнительное федеральное финансирование — какую сумму выделят на его развитие?

Первый зампредседателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил журналистам о дополнительных мерах поддержки на функционирование Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».

«Одобрено предложение о выделении дополнительных 608,8 млн рублей на функционирование ЦКП «СКИФ» в целях обеспечения запуска введенного в эксплуатацию объекта и выполнения работ по опытно-промышленной эксплуатации ускорительно-накопительного комплекса и инженерных систем обеспечения уникальной научной установки и начало проведения первых экспериментов», – сообщил Александр Жуков.



Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» Института катализа СО РАН – проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения 4+. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Уникальные характеристики нового синхротрона позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей – химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках. Также СКИФ поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.