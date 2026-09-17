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В Новосибирске открылся парк «Каменка» — один из самых сложных объектов благоустройства за всю историю города

Уникальное зеленое пространство  площадью более 13 гектаров создано на месте заброшенной промышленной зоны.

Территория нынешнего парка была исключена из жизни горожан из-за сложного гидрологического режима – ежегодных паводков, обрела новую жизнь. Сегодня пойма реки Каменки интегрирована в природный каркас Новосибирска как современное и безопасное место для круглогодичного отдыха. Здесь завершены строительные работы, озеленение территории будет продолжено.

«Сегодня мы открываем новый парк, и я от всей души поздравляю вас с этим событием. Процесс строительства парка был очень непростым. Нам серьёзно пришлось переделывать проект, менять решения. В парке всё продумано до мелочей: есть спортивные детские площадки, малые формы, озеленение. Зимой здесь можно кататься на лыжах и коньках – и каждый здесь найдёт занятие по душе. Огромное спасибо жителям Дзержинского района, которые придумали этот проект, жили им, участвовали вместе с нами, контролировали. Дорогие друзья, у нас всё получилось!», – сказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Проект стоимостью 311,5 млн рублей реализован за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Ключевой задачей для проектировщиков стало преодоление ограничений, которые накладывал уникальный ландшафт. Возведение капитальных строений и укладка твёрдых монолитных покрытий были невозможны из-за риска их разрушения водой во время весеннего половодья. Решением стало применение адаптивных технологий ландшафтного планирования, сохраняющих естественную способность поймы к затоплению и самовосстановлению.

С учётом особенностей пространства была построена и современная система ливневой канализации. К обустройству верхней части ливнёвки со стороны ул. Королёва приступили после доработки проектной документации в 2025 году. Были установлены лотки, рядом со спуском в парк заасфальтирована часть ул. Королёва, отремонтирована лестница. Это позволило решить многолетнюю проблему подтопления лестничного схода и прилегающей территории в районе парка «Каменка». В 2026 году были построены ещё два участка ливневой канализации (88 м и 60 м), один из которых проходит непосредственно по парку. В результате возведена сеть ливневой канализации общей протяженностью 215 метров.

«Благодарю всех, кто верил в этот проект. Строителей – за качественный результат. Проектировщиков – за уважение к природе. И всех жителей – за терпение и неравнодушие», – сказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

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