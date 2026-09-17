В Новосибирске открылся парк «Каменка» — один из самых сложных объектов благоустройства за всю историю города

Территория нынешнего парка была исключена из жизни горожан из-за сложного гидрологического режима – ежегодных паводков, обрела новую жизнь. Сегодня пойма реки Каменки интегрирована в природный каркас Новосибирска как современное и безопасное место для круглогодичного отдыха. Здесь завершены строительные работы, озеленение территории будет продолжено.

«Сегодня мы открываем новый парк, и я от всей души поздравляю вас с этим событием. Процесс строительства парка был очень непростым. Нам серьёзно пришлось переделывать проект, менять решения. В парке всё продумано до мелочей: есть спортивные детские площадки, малые формы, озеленение. Зимой здесь можно кататься на лыжах и коньках – и каждый здесь найдёт занятие по душе. Огромное спасибо жителям Дзержинского района, которые придумали этот проект, жили им, участвовали вместе с нами, контролировали. Дорогие друзья, у нас всё получилось!», – сказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.