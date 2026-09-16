Прогулки у реки: в Новосибирске состоялось техническое открытие парка «Чемской берег»

За два года на территории площадью около 5 гектаров появилось благоустроенное пространство, разделенное на две зоны: верхнее плато, которое оформили в стиле городского парка, и нижняя терраса, откуда открывается вид на Обь.
«Завершаем один из ключевых проектов благоустройства этого года – парк «Чемской берег». У этого объекта особый статус – он стал победителем народного голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: 64 тысячи новосибирцев выбрали эту территорию для благоустройства. На берегу Оби, где раньше был пустырь и неорганизованная зона отдыха, теперь будет один из лучших парков города. Фактически это еще одна городская набережная», – заявил мэр Максим Кудрявцев.
В общей сложности на строительство парка направлено 263,4 млн рублей. За два года на территории площадью около 5 га появилось благоустроенное пространство, разделенное на две зоны: верхнее плато, которое оформили в стиле городского парка, и нижняя терраса, откуда открывается вид на реку. Обустроены спуски к воде, визит-центр, детские игровые и спортивные площадки, велодорожки, территория для выгула собак, зоны отдыха. Построены смотровые площадки, проложена эко-тропа.
Объект отличается высокой технической сложностью. Из за особенностей рельефа местности потребовалась серьезная инженерная проработка на этапах проектирования и строительства. В отдельных местах перепад высот достигает десяти метров, и для закрепления откосов была разработана система укреплений с учетом половодья.
Пристальное внимание уделили зеленому ландшафту. До ноября на территории высадят крупномерные деревья, многолетние цветы и травы.
В комплекс работ также включили обустройство прилегающей территории. На улице Саввы Кожевникова от парка до улицы Комсомольской отремонтировали тротуары, на участке от улицы Комсомольской до переулка Обского заменили дорожное покрытие на проезжей части.
Основным принципом благоустройства Новосибирска остается концепция «Город без окраин», напомнил мэр Максим Кудрявцев. Он подчеркнул, что все городские территории развиваются равномерно.
«Этой осенью мы открываем четыре знаковых пространства: парк «Чемской берег» в Кировском районе, парк «Каменка» в Дзержинском районе, парк им. Бугакова – в Октябрьском районе, сквер им. Демакова – в Советском районе, – отметил мэр Максим Кудрявцев. – Каждое из них – по-своему интересно и уникально, и, уверен, все они станут точками притяжения для новосибирцев и гостей города».
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