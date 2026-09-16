Прогулки у реки: в Новосибирске состоялось техническое открытие парка «Чемской берег»

Объект отличается высокой технической сложностью. Из за особенностей рельефа местности потребовалась серьезная инженерная проработка на этапах проектирования и строительства. В отдельных местах перепад высот достигает десяти метров, и для закрепления откосов была разработана система укреплений с учетом половодья.

Пристальное внимание уделили зеленому ландшафту. До ноября на территории высадят крупномерные деревья, многолетние цветы и травы.

В комплекс работ также включили обустройство прилегающей территории. На улице Саввы Кожевникова от парка до улицы Комсомольской отремонтировали тротуары, на участке от улицы Комсомольской до переулка Обского заменили дорожное покрытие на проезжей части.