Особенные прогулки: в Первомайском районе Новосибирска появится Сквер влюбленных

В сквере обустроят тропиночную сеть, установят тематические арки и лавочки в форме сердец, высадят около трех тысяч саженцев кизильника и пузыреплодника, а также другие кустарники и деревья.
В Первомайском районе продолжаются работы по озеленению. Уже можно прогуляться по благоустроенному в прошлом сезоне бульвару на улице Эйхе, где перезимовали саженцы и многолетники. На улице Героев Революции работы на старте – вскоре здесь появится новый сквер.
На территории будущего сквера, который решили посвятить всем влюбленным, пока не растет ни одного саженца. Но здесь уже провели большой объем подготовительных работ – выполнили планировку территории и вывезли мусор, проложили силовой кабель и сделали закладные под опоры освещения, приступили к установке бордюрного камня.
«Раньше на этом участке были заросли сухостоя, стояли гаражи и контейнерная площадка, которую по согласованию с жителями перенесли. Будущий сквер по проекту разделен на два участка. На первом мы в этом году обустроим тропиночную сеть, установим тематические арки и лавочки в виде сердец, высадим около 3000 саженцев кизильника и пузыреплодника. На дальнем участке в будущем году также планируем высаживать деревья и кустарники, – рассказал первый заместитель главы администрации Первомайского района Владимир Кравцов. – Мы уже третий год озеленяем общественные территории, реализуя общий ландшафтный проект. За этот сезон планируем полностью обновить пешеходное пространство на улице Героев Революции, объединив ее с благоустроенным в прошлом году бульваром на улице Эйхе».
Кизильник
В 2025 году на ул. Эйхе от ул. Первомайской до ул. Героев Революции обновили газон, сделали пешеходные тротуары, установили скамейки и урны, высадили многолетние цветы, а также более 500 кустарников и крупномерных деревьев, среди которых яблони Роялти и Недзведского, береза повислая, липа мелколистная. Вдоль поликлиники «РЖД-Медицина» высадили более 700 саженцев дерена. По инициативе жителей на ул. Маяковского, 3 – на месте зарослей инвазивного клена и мусора – появился новый транзитный сквер с асфальтированными дорожками и рулонным газоном, где высадили липы и яблони, барбарисы и гортензии, дербенник и ирисы.
«Становится уютнее, есть возможность отдохнуть, посмотреть на красоту, жители очень ценят это. Мы в свою очередь стараемся создавать им настроение. Но, к сожалению, бывали случаи, что саженцы выкапывали. По данным фактам направлены заявления в полицию», – посетовал Владимир Валерьевич. Также замглавы отметил, что по гарантии подрядчики заменили 20 кустарников, высаженных в прошлом году. В целом приживаемость саженцев хорошая.
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