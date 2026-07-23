Особенные прогулки: в Первомайском районе Новосибирска появится Сквер влюбленных

В Первомайском районе продолжаются работы по озеленению. Уже можно прогуляться по благоустроенному в прошлом сезоне бульвару на улице Эйхе, где перезимовали саженцы и многолетники. На улице Героев Революции работы на старте – вскоре здесь появится новый сквер.

На территории будущего сквера, который решили посвятить всем влюбленным, пока не растет ни одного саженца. Но здесь уже провели большой объем подготовительных работ – выполнили планировку территории и вывезли мусор, проложили силовой кабель и сделали закладные под опоры освещения, приступили к установке бордюрного камня.

«Раньше на этом участке были заросли сухостоя, стояли гаражи и контейнерная площадка, которую по согласованию с жителями перенесли. Будущий сквер по проекту разделен на два участка. На первом мы в этом году обустроим тропиночную сеть, установим тематические арки и лавочки в виде сердец, высадим около 3000 саженцев кизильника и пузыреплодника. На дальнем участке в будущем году также планируем высаживать деревья и кустарники, – рассказал первый заместитель главы администрации Первомайского района Владимир Кравцов. – Мы уже третий год озеленяем общественные территории, реализуя общий ландшафтный проект. За этот сезон планируем полностью обновить пешеходное пространство на улице Героев Революции, объединив ее с благоустроенным в прошлом году бульваром на улице Эйхе».