Территория — более 360 гектаров! В Новосибирске стартовало благоустройство природного туристического маршрута

В Новосибирске планируют поэтапное развитие маршрутов «Усть-Тулы» – популярной у горожан территории левого берега Новосибирска. На совещании под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с участием мэра Новосибирска Максима Кудрявцева обсудили этапы работы по созданию парка.

«Эта общественная территория будет располагаться между парками «Арена» и «Бугринская роща» и в будущем может стать ключевым элементом водно-зелёного каркаса города Новосибирска. Рекреационная территория огромная – более 360 гектаров, и нам важно сохранить экосистему этого замечательного места. Рассказали губернатору, что уже сделано на этой территории: приступили к благоустройству природного маршрута и сносу аварийных деревьев, убрали свалки мусора, ограничили самовольный въезд автомобилей, – отметил мэр Максим Кудрявцев. – Работа по развитию территории ведётся с 2022 года. Разработана и утверждена концепция развития территории и дизайн-проект. Здесь планируется создать пешеходные и велосипедные маршруты, природные рекреационные зоны, объекты туристической инфраструктуры – здания и сооружения, построенные в традициях деревянного зодчества, – верфь, острог, ремесленная слобода».

Как подчеркнул Максим Кудрявцев, это место становится всё более популярным у горожан и гостей Новосибирска, в ходе совещания обсудили возможности проведения здесь крупных городских мероприятий, обеспечение доступности и поэтапное развитие парка «Усть-Тула».

С 2022 года в рамках исполнения поручений по развитию территории выполнен комплекс предпроектных мероприятий, включая экологические, ландшафтные, гидрологические и градостроительные исследования, историко-культурный анализ территории, социологические исследования и общественные обсуждения. По итогам проведённой работы разработана и утверждена концепция развития территории, а также подготовлен объединённый дизайн-проект I и II очереди парка.