Территория — более 360 гектаров! В Новосибирске стартовало благоустройство природного туристического маршрута

Пространство располагается между парками «Арена» и «Бугринская роща».
В Новосибирске планируют поэтапное развитие маршрутов «Усть-Тулы» – популярной у горожан территории левого берега Новосибирска. На совещании под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с участием мэра Новосибирска Максима Кудрявцева обсудили этапы работы по созданию парка.
«Эта общественная территория будет располагаться между парками «Арена» и «Бугринская роща» и в будущем может стать ключевым элементом водно-зелёного каркаса города Новосибирска. Рекреационная территория огромная – более 360 гектаров, и нам важно сохранить экосистему этого замечательного места. Рассказали губернатору, что уже сделано на этой территории: приступили к благоустройству природного маршрута и сносу аварийных деревьев, убрали свалки мусора, ограничили самовольный въезд автомобилей, – отметил мэр Максим Кудрявцев. – Работа по развитию территории ведётся с 2022 года. Разработана и утверждена концепция развития территории и дизайн-проект. Здесь планируется создать пешеходные и велосипедные маршруты, природные рекреационные зоны, объекты туристической инфраструктуры – здания и сооружения, построенные в традициях деревянного зодчества, – верфь, острог, ремесленная слобода».
Как подчеркнул Максим Кудрявцев, это место становится всё более популярным у горожан и гостей Новосибирска, в ходе совещания обсудили возможности проведения здесь крупных городских мероприятий, обеспечение доступности и поэтапное развитие парка «Усть-Тула».
С 2022 года в рамках исполнения поручений по развитию территории выполнен комплекс предпроектных мероприятий, включая экологические, ландшафтные, гидрологические и градостроительные исследования, историко-культурный анализ территории, социологические исследования и общественные обсуждения. По итогам проведённой работы разработана и утверждена концепция развития территории, а также подготовлен объединённый дизайн-проект I и II очереди парка.
Концепцией предусмотрено создание ландшафтного ноопарка, объединяющего природную среду, историко-культурное содержание, образовательные пространства, туристическую инфраструктуру и рекреационные маршруты.
При проектировании парка «Усть-Тула» пристальное внимание уделялось сохранению природного разнообразия благоустраиваемой территории и комфортных условий для жителей расположенных рядом микрорайонов.
Губернатору Андрею Травникову доложили о решении задачи по предотвращению доступа несанкционированных машин на территорию путем её ограждения и организации контрольно-пропускного пункта для машин экстренных служб, специальной техники. Также на проектируемой территории была ликвидирована несанкционированная свалка в районе улиц Тульская и Тракторная, произведён снос аварийных деревьев, организована стабильная уборка и вывоз мусора. Сегодня на территории «Усть-Тулы» действует природный туристический маршрут с элементами инфраструктуры гостеприимства.
Проект включает формирование входных групп, пешеходных и велосипедных маршрутов, внутрипаркового экологичного транспорта, парковочной инфраструктуры, природных рекреационных зон, системы искусственных и естественных водоёмов, а также объектов туристической инфраструктуры и кратковременного размещения.
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