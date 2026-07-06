Беспилотная опасность впервые объявлена в Новосибирской области

В Новосибирской области впервые объявлен режим угрозы атаки с воздуха. Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций распространила экстренное оповещение для граждан в 21:45 по местному времени: «Внимание! Беспилотная опасность на территории Новосибирской области в 21:45 (17:45 мск) 06.07.2026 г. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере «Макс».