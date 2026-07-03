В Новосибирском зоопарке родились два лисенка-корсака

У пары корсаков — жильцов Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило — долгожданное пополнение, о котором команда зоосада рассказала в социальных сетях. Для пары лисиц это первый опыт, поэтому зоологи сделали всё возможное, чтобы минимизировать беспокойство животных. Только спустя месяц после рождения, специалисты провели осмотр малышей. У пары родились два щенка — самец и самка.



Корсаки — степные обитатели, которые хорошо приспособлены к жизни в засушливых и маловодных землях. Основной ареал животных – пустынные зоны азиатских государств и юго-восток европейской территории. Несмотря на свой размер, корсак — настоящий хищник. Быстрый, тихий, осмотрительный — он выходит на охоту в сумерках или ночью и способен не просто осторожно подкрасться к жертве, но и преследовать ее.



Сейчас малыши уже много времени проводят вне своего логова, они активны и любознательны.