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В Новосибирском зоопарке родились два лисенка-корсака

Несмотря на свой миниатюрный размер, корсаки — истинные хищники, быстрые и ловкие.

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило

У пары корсаков — жильцов Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило — долгожданное пополнение, о котором команда зоосада рассказала в социальных сетях. Для пары лисиц это первый опыт, поэтому зоологи сделали всё возможное, чтобы минимизировать беспокойство животных. Только спустя месяц после рождения, специалисты провели осмотр малышей. У пары родились два щенка — самец и самка.

Корсаки — степные обитатели, которые хорошо приспособлены к жизни в засушливых и маловодных землях. Основной ареал животных – пустынные зоны азиатских государств и юго-восток европейской территории. Несмотря на свой размер, корсак — настоящий хищник. Быстрый, тихий, осмотрительный — он выходит на охоту в сумерках или ночью и способен не просто осторожно подкрасться к жертве, но и преследовать ее.

Сейчас малыши уже много времени проводят вне своего логова, они активны и любознательны.

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