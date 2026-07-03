В Новосибирске построят баскетбольный центр, ориентируясь на лучшие проекты страны

«Несмотря на сложности периода, я все-таки предлагаю думать о будущем, — подчеркнул губернатор Андрей Травников. — Не самый лучший период в экономике не должен нас останавливать. В Новосибирске с его развитием спорта высока потребность в спортивных объектах, а такой популярный спорт, как баскетбол, нуждается в своей базе».
Губернатор Андрей Травников поручил министерству физической культуры и спорта региона, мэрии Новосибирска определить площадку для строительства баскетбольного центра и подобрать для нового спортивного объекта проект с возможностью повторного применения.
Важно использовать принцип, который в своё время позволил региону построить один из лучших волейбольных центров в стране – «Локомотив-Арену».
«Мы не стали тратить время и силы на разработку своего уникального проекта и взяли лучший на тот момент проект в стране – спорткомплекса в Казани. Доработали его и сделали лучшим уже у себя. Предлагаю изучить те баскетбольные комплексы, которые есть в разных городах страны, и попытаться получить проектную документацию на эти объекты, для того, чтобы мы могли ее дорабатывать и планировать соответствующую реализацию в будущем», – поставил задачу Губернатор.
Обсуждение перспектива строительства баскетбольного центра состоялось во время выездного совещания по развитию спорткомплекса «Север», в котором также приняли участие депутат Государственный Думы ФС РФ Олег Иванинский, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Губернатор Андрей Травников проконтролировал ход реконструкции спортивного комплекса «Север»: сегодня тут идут работы по замене паркета – в соответствии с современными требованиями и пожеланиями баскетболистов. Мэрия Новосибирска организовала все необходимые работы, чтобы удовлетворить запросы спортсменов.
«Несмотря на сложности периода, я все-таки предлагаю думать о будущем. Периодически любители баскетбола выходят на меня с различными идеями: построить новую арену, провести реконструкцию «Севера». Я считаю, что и первый, и второй вариант заслуживают внимания. Как я уже сказал, не самый лучший период в экономике не должен нас останавливать. Проекты долгосрочные, и в Новосибирске с его развитием спорта высока потребность в спортивных объектах, а такой популярный спорт как баскетбол нуждается в своей базе», – заявил Губернатор.
Добавим, что обновление покрытия в СК «Север» необходимо также для прохождения сертификации безопасности при проведении всероссийских и региональных соревнований, для строгого соответствия регламентам чемпионатов России по баскетболу. Работы планируется завершить до конца августа 2026 года.
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