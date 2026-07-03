В Новосибирске построят баскетбольный центр, ориентируясь на лучшие проекты страны

Губернатор Андрей Травников поручил министерству физической культуры и спорта региона, мэрии Новосибирска определить площадку для строительства баскетбольного центра и подобрать для нового спортивного объекта проект с возможностью повторного применения.

Важно использовать принцип, который в своё время позволил региону построить один из лучших волейбольных центров в стране – «Локомотив-Арену».

«Мы не стали тратить время и силы на разработку своего уникального проекта и взяли лучший на тот момент проект в стране – спорткомплекса в Казани. Доработали его и сделали лучшим уже у себя. Предлагаю изучить те баскетбольные комплексы, которые есть в разных городах страны, и попытаться получить проектную документацию на эти объекты, для того, чтобы мы могли ее дорабатывать и планировать соответствующую реализацию в будущем», – поставил задачу Губернатор.



Обсуждение перспектива строительства баскетбольного центра состоялось во время выездного совещания по развитию спорткомплекса «Север», в котором также приняли участие депутат Государственный Думы ФС РФ Олег Иванинский, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.