В четырех районах Новосибирска до 14 июля не будет горячей воды

В С 16 мая по 26 августа новосибирские коммунальные службы проводят гидравлические испытания.

С 1 по 14 июля горячую воду отключат по следующим адресам:

ТЭЦ-2, городской вывод ПНС-1.

В Центральном, Октябрьском и Железнодорожном районах по улицам: Садовой, Шевченко от ул. Маковского до ул. Кирова – ул. Сакко и Ванцетти, Бориса Богаткова, Восход, Зыряновской, Гурьевской, Добролюбова, Никитина, Грибоедова, ул. Нижегородской и Декабристов до ул. Лобова, III Интернационала, 9-го Ноября, Обской, Большевистской, Инской, Якушева, Каинской, Серебренниковской, Свердлова, Максима Горького, Коммунистической, Чаплыгина, Советской.

ТЭЦ-4, зона ПНС-5.

В Заельцовском районе по улицам: Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановской, Катодной, Северной, Весенней, Тимирязева, Вавилова, Дачной, Перевозчикова, Дмитрия Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского), Плановой (чётные номера домов от метродепо до ул. Тимирязева), Танковой, Кавалерийской, Новой, Овражной, Каунасской, Кропоткина, по Красному проспекту (от станции метро «Гагаринская» до ул. Северной).