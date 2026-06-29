Массовая зарядка, сцена-кокошник и «Айвазовский оркестра»: как Новосибирск отметил 133-летие?

Большой праздник собрал вместе больше 100 тысяч новосибирцев.
28 июня, сибиряки отметили 133-летие Новосибирска. Праздничные мероприятия проходили во всех районах города. В торжествах приняли участие около 108 тысяч человек. Об основных итогах празднования Дня города на оперативном совещании у губернатора Новосибирской области доложил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
«День города проходил под лозунгом «Новосибирск – перекрёсток мира», который отражает особую роль нашего города как центра соприкосновения разных культур и технологий. Всего в праздничных гуляниях приняли участие около 108 тысяч человек, – отметил мэр. – Главной площадкой праздника стала площадь Ленина, где состоялся большой концерт, посвящённый Году единства народов России. На прилегающих территориях ведущие организации, предприятия, учреждения города представили культурные, образовательные и социальные программы. Площадки посетило более 22 тысяч человек. Праздником были охвачены все районы Новосибирска: парки, скверы, музеи, Дворцы культуры. На Михайловской набережной на праздновании Дня молодёжи собралось около 36 тысяч человек. Все праздничные мероприятия прошли на высоком уровне».
Основные праздничные мероприятия по случаю Дня города проходили в центре Новосибирска. Воскресное утро началось с массовой зарядки, которую проводили выдающиеся спортсмены и олимпийские чемпионы на площади им. Ленина. В полдень на сцене в форме кокошника, установленной в створе улицы Ленина, состоялось торжественное открытие Дня города.
С 12.00 до 20.00 площадь Ленина и прилегающие территории превратились в огромный павильон, где на площадках-«перекрестках» были представлены достижения новосибирских предприятий, организованы фотозоны, выставочные и интерактивные пространства.
На «Перекрёстке больших дорог» разместилась современная и ретроспецтехника. Перекрёсток «Архитектура. Мода. Дизайн» устроил обмен вещами и показал «Лабораторию архитектора Крячкова». На Театральном перекрестке выступали новосибирские артисты и музыканты. На Перекрестке детства работали разнообразные семейные площадки. Экскурсы в историю Новосибирска проводили на Историческом перекрестке. На Спортивном перекрестке развернулись площадки любимых клубов города, а перекрёсток «Промышленность и инновации» представил проекты ведущих новосибирских предприятий.
До 23.00 продолжалась музыкальная программа на площади им. Ленина. Гости присоединялись к участникам проектов «Город поет» и «Город танцует», слушали выступления кавер-группы «Айвазовский оркестра» и ее солиста Артура Аржакова, хора под управлением Ксении Рычажковой, покоривших зрителей и жюри вокальных конкурсов на канале «Россия 1», и других исполнителей, получивших признание в популярных телепроектах.
Кульминацией праздника стала церемония присвоения звания «Почётный житель города». Мэр Новосибирска вручил знаки отличия легендарному тренеру по греко-римской борьбе Виктору Кузнецову и выдающемуся хирургу Анатолию Юданову. Кроме них, звание Почетного жителя города в этом году было присвоено знаменитому архитектору Андрею Крячкову, создавшему десятки зданий, которые и сегодня украшают Новосибирск.
«Мы должны помнить: историю пишут люди. Сегодня мы поздравляем Виктора Михайловича Кузнецова, который подарил миру пять золотых олимпийских медалей, три из которых завоевал трёхкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин, и две – Роман Власов, борец из Новосибирска. Мы гордимся Анатолием Васильевичем Юдановым. Заслуженный врач Российской Федерации, Анатолий Васильевич провел сотни операций и спас тысячи жизней. Мы отдаём дань уважения Андрею Дмитриевичу Крячкову – одному из первых архитекторов нашего города. Его гений создал Стоквартирный дом, здание театра «Красный факел», художественный и краеведческие музеи. В этом году Андрею Крячкову исполнится 150 лет, и нам было очень важно вручить эту награду именно сейчас. Ему принадлежит фраза: «Новосибирск весь в настоящем, в ожидании большого будущего». И мы не просто ожидаем это будущее, мы его создаём каждый день вместе с вами, дорогие новосибирцы!» – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев, поздравляя новых Почетных жителей города.
Праздничные площадки, собравшие около 45 тысяч человек, были организованы во всех городских парках культуры и отдыха. В «Березовой роще» состоялась ярмарка-презентация «Активный город». Здесь можно было посетить Школу добрых дел, территорию здоровья, площадки Центра русского фольклора и казачьих обществ, интерактивные выставки культур и традиций народов, живущих в Сибири. Праздник проходил под эгидой Года единства народов России и собрал более пяти тысяч человек.
В парке «Михайловская набережная» в праздничное воскресенье прошел фестиваль «День молодежи. Здесь развернулись семейные, спортивные, патриотические, креативные площадки, молодежный маркет, выступили молодые и известные артисты. Хедлайнером музыкальной программы стал популярный исполнитель AMCHI.
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