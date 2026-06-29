Массовая зарядка, сцена-кокошник и «Айвазовский оркестра»: как Новосибирск отметил 133-летие?

28 июня, сибиряки отметили 133-летие Новосибирска. Праздничные мероприятия проходили во всех районах города. В торжествах приняли участие около 108 тысяч человек. Об основных итогах празднования Дня города на оперативном совещании у губернатора Новосибирской области доложил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«День города проходил под лозунгом «Новосибирск – перекрёсток мира», который отражает особую роль нашего города как центра соприкосновения разных культур и технологий. Всего в праздничных гуляниях приняли участие около 108 тысяч человек, – отметил мэр. – Главной площадкой праздника стала площадь Ленина, где состоялся большой концерт, посвящённый Году единства народов России. На прилегающих территориях ведущие организации, предприятия, учреждения города представили культурные, образовательные и социальные программы. Площадки посетило более 22 тысяч человек. Праздником были охвачены все районы Новосибирска: парки, скверы, музеи, Дворцы культуры. На Михайловской набережной на праздновании Дня молодёжи собралось около 36 тысяч человек. Все праздничные мероприятия прошли на высоком уровне».