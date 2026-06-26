«Именно вы своим ежедневным трудом создаете фундамент нашего общего дома»: мэр Максим Кудрявцев поздравил новосибирцев с Днем города

От всей души поздравляю вас с одним из самых любимых и ярких праздников – Днём города!

Своё 133-летие Новосибирск встречает в Год единства народов России. Наш молодой мегаполис стал домом для представителей разных национальностей. Сегодня Новосибирск – перекрёсток судеб и культур, где гармонично соседствуют традиции и современные тренды.

Он появился на карте нашей страны благодаря смелым замыслам инженеров и строителей. За считанные десятилетия из рабочего посёлка превратился в город-миллионник – крепкий сплав науки, промышленности, образования и культуры.

Новосибирск рос благодаря его жителям: неравнодушным, энергичным, болеющим душой за общее дело. Вклад в стремительное развитие города внесли и выдающиеся новосибирцы: учёные, промышленники, управленцы, спортсмены, деятели культуры и искусства. Они носят высокое звание – Почётный житель города.

В этом году в знак признания высоких заслуг перед городом этого звания удостоены Андрей Крячков – создатель архитектурного облика Новониколаевска, хирург Анатолий Юданов, на счету которого тысячи спасённых жизней, и Виктор Кузнецов – легендарный тренер, воспитавший плеяду чемпионов и доказавший, что новосибирская школа борьбы – одна из сильнейших в мире.

Новосибирцы продолжают славные дела своих предшественников, поддерживают начинания выдающихся современников. Ежегодно в облике сибирской столицы появляются добрые перемены. За минувший год отремонтированы десятки дорог, реконструированы мосты, построены школы, введены в эксплуатацию спортивные объекты, обустроены десятки парков и скверов.

Дорогие сибиряки! Именно вы своим ежедневным трудом создаёте фундамент нашего общего дома. От всей души желаю вам добрых перемен в жизни, веры в свои силы, приятных свершений, благополучия, душевного тепла, удачи и радости!