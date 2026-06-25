В Новосибирске подвели итоги голосования за благоустройство территорий — какое пространство победило?

Горожане выбирали локации для благоустройства в 2027-м почти два месяца (с 21 апреля по 12 июня) — лидер набрал почти 18 тысяч голосов.
Сквер «Героев Отечества» — победитель в голосовании за благоустройство территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды». С результатом — почти 18 тысяч голосов — он занял первое место. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава сибирской столицы Максим Кудрявцев
Благодаря активности и неравнодушию новосибирцев, еще одно городское пространство для отдыха и прогулок получило возможность на преображение.
Господин Кудрявцев подчеркнул, что это важный шаг Новосибирска на пути к комфортной городской среде, и поблагодарил всех, кто проголосовал и принял участие в развитии мегаполиса.
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