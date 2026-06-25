В Новосибирске подвели итоги голосования за благоустройство территорий — какое пространство победило?

Сквер «Героев Отечества» — победитель в голосовании за благоустройство территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды». С результатом — почти 18 тысяч голосов — он занял первое место. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава сибирской столицы Максим Кудрявцев

Благодаря активности и неравнодушию новосибирцев, еще одно городское пространство для отдыха и прогулок получило возможность на преображение.

Господин Кудрявцев подчеркнул, что это важный шаг Новосибирска на пути к комфортной городской среде, и поблагодарил всех, кто проголосовал и принял участие в развитии мегаполиса.