Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Новосибирске подвели итоги голосования за благоустройство территорий — какое пространство победило?

Горожане выбирали локации для благоустройства в 2027-м почти два месяца (с 21 апреля по 12 июня) — лидер набрал почти 18 тысяч голосов.

Сквер «Героев Отечества» — победитель в голосовании за благоустройство территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды». С результатом — почти 18 тысяч голосов — он занял первое место. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава сибирской столицы Максим Кудрявцев

Благодаря активности и неравнодушию новосибирцев, еще одно городское пространство для отдыха и прогулок получило возможность на преображение.

Господин Кудрявцев подчеркнул, что это важный шаг Новосибирска на пути к комфортной городской среде, и поблагодарил всех, кто проголосовал и принял участие в развитии мегаполиса.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: