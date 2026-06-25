Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию на топливном рынке

«Руководство нашего государства принимает дополнительные решения для стабилизации ситуации на топливном рынке.

На региональном уровне все потребители обеспечены топливом, в том числе наши предприятия и сельхозпроизводители. Иногда Правительство региона в ручном режиме помогает им получить необходимые лимиты.

Что касается розничного рынка – для того, чтобы не допустить спекулятивного спроса некоторые сети уже во вторник ввели ограничения, лимиты на отпуск топлива. Но для того, чтобы не было какой-то разносортицы, мы рекомендовали всем владельцам сетей АЗС ориентироваться на общие решения, общие лимиты отпуска, они озвучены. Необходимое решение, мы такие рекомендации выдали всем – для того, чтобы не создавать ненужных сложностей для жителей, потому что у каждого есть садовый инструмент, техника, домашние бензогенераторы, сохранить отпуск топлива в канистры, хотя бы в минимальном объеме, 10 литров», – отметил глава региона.