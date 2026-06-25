Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию на топливном рынке

«Чтобы не допустить спекулятивного спроса, некоторые сети уже во вторник ввели ограничения, лимиты на отпуск топлива», — отметил глава региона.
«Руководство нашего государства принимает дополнительные решения для стабилизации ситуации на топливном рынке.
На региональном уровне все потребители обеспечены топливом, в том числе наши предприятия и сельхозпроизводители. Иногда Правительство региона в ручном режиме помогает им получить необходимые лимиты.
Что касается розничного рынка – для того, чтобы не допустить спекулятивного спроса некоторые сети уже во вторник ввели ограничения, лимиты на отпуск топлива. Но для того, чтобы не было какой-то разносортицы, мы рекомендовали всем владельцам сетей АЗС ориентироваться на общие решения, общие лимиты отпуска, они озвучены. Необходимое решение, мы такие рекомендации выдали всем – для того, чтобы не создавать ненужных сложностей для жителей, потому что у каждого есть садовый инструмент, техника, домашние бензогенераторы, сохранить отпуск топлива в канистры, хотя бы в минимальном объеме, 10 литров», – отметил глава региона.
Ситуацию с топливообеспечением в Новосибирской области рассмотрели на заседании оперативного штаба. В ходе заседания было отмечено, что поставки топлива в регион осуществляются в соответствии с имеющимися планами. За прошедшие сутки все сети АЗС на территории Новосибирской области продолжали стабильно отпускать топливо розничным покупателям. На отдельных станциях отмечалось временное отсутствие некоторых видов бензина в связи со сроками прибытия и разгрузки бензовозов.
При этом на фоне введения ограничения на отпуск топлива в некоторых соседних регионах фиксируется повышение спроса на ГСМ. Поэтому владельцам сетей АЗС в Новосибирской области рекомендовано при риске образования общего дефицита топлива на их станциях ввести ограничения на отпуск нефтепродуктов за одну транзакцию (покупку) по аналогии, как это ранее сделано в сети АЗС «Газпром-нефть».
Рекомендуемые параметры на ограничения отпуска нефтепродуктов на одну транзакцию на трассовых АЗС составляют бензины 40 литров и дизель 200 литров. На остальных АЗС региона – 40 и 80 литров соответственно.
Для обеспечения потребностей населения по заправке домашнего инструмента, техники рекомендована отгрузка топлива не менее 10 литров в канистры при соблюдении всех норм законодательства.
Минпромторгу совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области поручено усилить работу по еженедельному мониторингу запасов топлива в регионе, а также проводить ежедневный анализ розничных цен на нефтепродукты на автозаправочных станциях. Ситуация с поставками топлива в регион находится на контроле Правительства Новосибирской области.
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