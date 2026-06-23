Достаем купальники! Открылись пляжи новосибирского парка «У моря Обского»

Дирекция городских парков сообщила о готовности к купальному сезону четырех пляжей парка культуры и отдыха «У моря Обского».

В соответствии с заключением управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты и прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области пляжи «У моря Обского», «Галечный», «Детский» и «Бумеранг» признаны пригодными для посещения и отдыха. А с 27 июня – для купания. Вода и территория соответствуют эпидемиологическим нормам.