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Достаем купальники! Открылись пляжи новосибирского парка «У моря Обского»

На данный момент пляжи признаны пригодными для посещения и отдыха, а с 27 июня – для купания.

pxhere.com

Дирекция городских парков сообщила о готовности к купальному сезону четырех пляжей парка культуры и отдыха «У моря Обского».

В соответствии с заключением управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты и прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области пляжи «У моря Обского», «Галечный», «Детский» и «Бумеранг» признаны пригодными для посещения и отдыха. А с 27 июня – для купания. Вода и территория соответствуют эпидемиологическим нормам.

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