Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Новосибирцам рассказали о правилах безопасности на водоемах и в жару

Эксперты предупреждают: резкий перепад температур при нырянии может спровоцировать судороги, потерю сознания и внезапную остановку сердца даже у абсолютно здорового человека!

pxhere.com

Жаркая погода, установившаяся в Новосибирске в период летних каникул, повышает риски происшествий на водных объектах.

Несмотря на то, что температура воздуха располагает к отдыху у воды, специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска предупреждают: вода прогревается неравномерно. Резкий перепад температур при нырянии может спровоцировать судороги, потерю сознания и внезапную остановку сердца даже у абсолютно здорового человека.

Категорически запрещено:

– купаться вне официальных пляжей, в карьерах, у обрывистых берегов и в местах, где выставлены знаки «Купаться запрещено»;

– заплывать за буйки и ограждения;

– находиться у воды и купаться в состоянии алкогольного опьянения;

– прыгать в воду с мостов, причалов и других неприспособленных для этого сооружений;

– использовать для плавания надувные матрасы, автомобильные камеры и доски.

pxhere.com

Подавляющее большинство трагедий на воде с участием несовершеннолетних происходит из-за отсутствия контроля со стороны родителей:

– не позволяйте детям уходить к водоёмам без сопровождения взрослых, даже если ребёнок хорошо плавает;

– объясните детям, что игры с захватом купающихся, ложные крики о помощи, заплывы на спор недопустимы;

– знайте, где и с кем ваш ребёнок проводит время;

– помните, что надувные круги и нарукавники не гарантируют безопасности, они могут соскользнуть или сдуться в самый неподходящий момент.

Дополнительные рекомендации в жару:

– не находитесь долго на солнцепёке, чередуйте нахождение под солнцем с отдыхом в тени;

– пейте больше чистой воды, избегайте сладких газированных напитков и алкоголя;

– при малейших признаках теплового удара (головокружение, тошнота, слабость) немедленно уйдите в прохладное место и при необходимости обратитесь за помощью;

– выходите на маломерных судах только в спасательных жилетах на каждом пассажире, с учётом прогноза погоды и исключительно в светлое время суток.

Телефоны экстренных служб:

– единый номер вызова экстренных служб 112;

– муниципальная аварийно-спасательная служба: 218-68-11, 231-06-49;

– Единая дежурно-диспетчерская служба 218-00-51.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: