Новосибирцам рассказали о правилах безопасности на водоемах и в жару

Подавляющее большинство трагедий на воде с участием несовершеннолетних происходит из-за отсутствия контроля со стороны родителей:

– не позволяйте детям уходить к водоёмам без сопровождения взрослых, даже если ребёнок хорошо плавает;

– объясните детям, что игры с захватом купающихся, ложные крики о помощи, заплывы на спор недопустимы;

– знайте, где и с кем ваш ребёнок проводит время;

– помните, что надувные круги и нарукавники не гарантируют безопасности, они могут соскользнуть или сдуться в самый неподходящий момент.

Дополнительные рекомендации в жару:

– не находитесь долго на солнцепёке, чередуйте нахождение под солнцем с отдыхом в тени;

– пейте больше чистой воды, избегайте сладких газированных напитков и алкоголя;

– при малейших признаках теплового удара (головокружение, тошнота, слабость) немедленно уйдите в прохладное место и при необходимости обратитесь за помощью;

– выходите на маломерных судах только в спасательных жилетах на каждом пассажире, с учётом прогноза погоды и исключительно в светлое время суток.

Телефоны экстренных служб:

– единый номер вызова экстренных служб 112;

– муниципальная аварийно-спасательная служба: 218-68-11, 231-06-49;

– Единая дежурно-диспетчерская служба 218-00-51.