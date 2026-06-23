Новосибирцам рассказали о правилах безопасности на водоемах и в жару

Эксперты предупреждают: резкий перепад температур при нырянии может спровоцировать судороги, потерю сознания и внезапную остановку сердца даже у абсолютно здорового человека!
Жаркая погода, установившаяся в Новосибирске в период летних каникул, повышает риски происшествий на водных объектах.
Несмотря на то, что температура воздуха располагает к отдыху у воды, специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска предупреждают: вода прогревается неравномерно. Резкий перепад температур при нырянии может спровоцировать судороги, потерю сознания и внезапную остановку сердца даже у абсолютно здорового человека.
Категорически запрещено:
– купаться вне официальных пляжей, в карьерах, у обрывистых берегов и в местах, где выставлены знаки «Купаться запрещено»;
– заплывать за буйки и ограждения;
– находиться у воды и купаться в состоянии алкогольного опьянения;
– прыгать в воду с мостов, причалов и других неприспособленных для этого сооружений;
– использовать для плавания надувные матрасы, автомобильные камеры и доски.
Подавляющее большинство трагедий на воде с участием несовершеннолетних происходит из-за отсутствия контроля со стороны родителей:
– не позволяйте детям уходить к водоёмам без сопровождения взрослых, даже если ребёнок хорошо плавает;
– объясните детям, что игры с захватом купающихся, ложные крики о помощи, заплывы на спор недопустимы;
– знайте, где и с кем ваш ребёнок проводит время;
– помните, что надувные круги и нарукавники не гарантируют безопасности, они могут соскользнуть или сдуться в самый неподходящий момент.
Дополнительные рекомендации в жару:
– не находитесь долго на солнцепёке, чередуйте нахождение под солнцем с отдыхом в тени;
– пейте больше чистой воды, избегайте сладких газированных напитков и алкоголя;
– при малейших признаках теплового удара (головокружение, тошнота, слабость) немедленно уйдите в прохладное место и при необходимости обратитесь за помощью;
– выходите на маломерных судах только в спасательных жилетах на каждом пассажире, с учётом прогноза погоды и исключительно в светлое время суток.
Телефоны экстренных служб:
– единый номер вызова экстренных служб 112;
– муниципальная аварийно-спасательная служба: 218-68-11, 231-06-49;
– Единая дежурно-диспетчерская служба 218-00-51.
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