Только лимонад: на День города в местах проведения массовых мероприятий в Новосибирске запретят продажу алкоголя

28 июня в связи с празднованием Дня города будут введены ограничения розничной продажи алкогольной продукции.

Установлены границы, в пределах которых 28 июня запрещается розничная продажа алкогольной продукции:

Центральный район:

– территория в границах ул. Коммунистической, ул. Революции, проспекта Димитрова, Вокзальной магистрали, ул. Советской, ул. Фрунзе, ул. Каменской, Октябрьской магистрали, ул. Серебренниковской.

Дзержинский район:

– территория в границах ул. Алейской, участка от ул. Алейской, 4, корпус 1 до ул. Планетной, 55/6, участка от ул. Планетной, 55/6 до проспекта Дзержинского, 2а, участка от проспекта Дзержинского, 2а до ул. Кошурникова, 8/1, участка от ул. Кошурникова, 8/1 до ул. Крылова, 89, участка от ул. Крылова, 89 до ул. Ипподромской, 30.

Октябрьский район:

– территория в границах ул. Гурьевской, ул. Белинского, ул. Шевченко, ул. Маковского, участка от ул. Шевченко, 2/1 до ул. Инской, 35, участка от ул. Инской, 7 до парка культуры и отдыха «Михайловская набережная», парка культуры и отдыха «Михайловская набережная», участка от ул. Добролюбова, 2б, корпус 2 до ул. Добролюбова, 2а, ул. Обской.

Первомайский район:

– территория в границах ул. Первомайской, участка от ул. Первомайской, 154а до ул. Маяковского, 16, участка от ул. Маяковского, 16 до ул. Маяковского, 2, участка от ул. Маяковского, 2 до ул. Эйхе, 2.

Советский район:

– территория в границах ул. Ильича, Цветного проезда, Весеннего проезда;

– территория в границах ул. Молодости, ул. Гидромонтажной, ул. Энгельса, ул. Нагорной, ул. Сердюкова, ул. Приморской, участка от ул. Приморской, 7, корпус 1 до ул. Молодости, 25а (включая ул. Софийскую, 2, корпус 1);

– территория в границах ул. Мухачева, набережной Новосибирского водохранилища, участка от набережной Новосибирского водохранилища (включая ул. Софийскую, 15, корпус 6) до ул. Софийской, ул. Софийской (включая ул. Софийскую, 12/3).

Кировский район:

– территория в границах ул. Громова, ул. Зорге, участка от ул. Зорге, 183 до ул. Зорге, 219, от ул. Зорге, 219 до ул. Зорге, 86;

– территория в границах ул. Аникина, ул. Обогатительной, ул. Оловозаводской, участка от ул. Оловозаводской до ул. Саввы Кожевникова, 29/1, ул. Саввы Кожевникова.

Ленинский район:

– территория в границах ул. Широкой, участка от площади Райсовета, 14 до ул. Ватутина, 4, участка от ул. Ватутина, 4 до ул. Станиславского, 3/1, ул. Станиславского.

Организациям торговли и общественного питания в границах указанных территорий 28 июня предлагается вести торговлю соками, квасом, коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями, при этом исключить реализацию напитков в стеклянной таре. Всем летним кафе (площадкам, верандам) предлагается завершить работу не позднее 23.00.